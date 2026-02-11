Ливерпуль договорился с Хаби Алонсо о назначении на пост тренера

Испанский тренер Хаби Алонсо. Фото: instagram.com/xabialonso/

Бывший тренер леверкузенского "Байера" и мадридского "Реала" Хаби Алонсо вернется в английскую Премьер-лигу. Он возглавит местный "Ливерпуль", в котором выступал в качестве футболиста.

Стороны уже уладили детали будущего контракта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Реклама

Читайте также:

Руководство английского "Ливерпуля" недовольно работой главного тренера команды Арне Слота. Уже в конце нынешнего сезона его ждет отставка несмотря на чемпионский титул по итогам кампании 2024/2025. На "Энфилде" не скрывали, кого хотят видеть новым наставником команды.

Хаби Алонсо с женой. Фото: instagram.com/xabialonso/

Переговоры с Хаби Алонсо уже состоялись

Испанский специалист недолго отдыхал без работы. Практически сразу же после отставки из мадридского "Реала" с ним связались представители "Ливерпуля". Переговоры прошли оперативно и оказались продуктивными. Уже летом 44-летний наставник возглавит "красных".

Хаби Алонсо выступал за "Ливерпуль" пять лет на позиции полузащитника. Он завоевал с английским клубом Лигу чемпионов и ряд других трофеев. В качестве тренера испанец известен по работе с "Байером", с которым он стал чемпионом Германии, и "Реалом", откуда недавно был досрочно уволен.

В середине сезона 2025/2026 "Ливерпуль" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ. Также команде удалось пробиться в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, чемпион мира по боксу Александр Усик отказал известному голливудскому режиссеру ради продолжения спортивной карьеры.

Украинские олимпийские спортсмены установили сразу несколько важных достижений в четвертый день Игр-2026 в Италии.