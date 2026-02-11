Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Хабі Алонсо погодився очолити популярний європейський клуб

Хабі Алонсо погодився очолити популярний європейський клуб

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 10:01
Ліверпуль домовився з Хабі Алонсо про призначення на посаду тренера
Іспанський тренер Хабі Алонсо. Фото: instagram.com/xabialonso/

Колишній тренер леверкузенського "Баєра" та мадридського "Реала" Хабі Алонсо повернеться в англійську Прем'єр-лігу. Він очолить місцевий "Ліверпуль", у якому виступав як футболіст.

Сторони вже залагодили деталі майбутнього контракту, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Реклама
Читайте також:

Керівництво англійського "Ліверпуля" незадоволене роботою головного тренера команди Арне Слота. Уже наприкінці нинішнього сезону на нього чекає відставка попри чемпіонський титул за підсумками кампанії 2024/2025. На "Енфілді" не приховували, кого хочуть бачити новим наставником команди.

Хаби Алонсо
Хабі Алонсо з дружиною. Фото: instagram.com/xabialonso/

Переговори з Хабі Алонсо вже відбулися

Іспанський фахівець недовго відпочивав без роботи. Практично відразу ж після відставки з мадридського "Реала" з ним зв'язалися представники "Ліверпуля". Переговори пройшли оперативно і виявилися продуктивними. Уже влітку 44-річний наставник очолить "червоних".

Хабі Алонсо виступав за "Ліверпуль" п'ять років на позиції півзахисника. Він здобув з англійським клубом Лігу чемпіонів та низку інших трофеїв. Як тренер іспанець відомий за роботою з "Баєром", з яким він став чемпіоном Німеччини, і "Реалом", звідки нещодавно був достроково звільнений.

У середині сезону 2025/2026 "Ліверпуль" посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ. Також команді вдалося пробитися в 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик відмовив відомому голлівудському режисеру заради продовження спортивної кар'єри.

Українські олімпійські спортсмени встановили одразу декілька важливих досягнень у четвертий день Ігор-2026 в Італії.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Ліверпуль тренер Хабі Алонсо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації