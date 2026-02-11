Ліверпуль домовився з Хабі Алонсо про призначення на посаду тренера

Іспанський тренер Хабі Алонсо. Фото: instagram.com/xabialonso/

Колишній тренер леверкузенського "Баєра" та мадридського "Реала" Хабі Алонсо повернеться в англійську Прем'єр-лігу. Він очолить місцевий "Ліверпуль", у якому виступав як футболіст.

Сторони вже залагодили деталі майбутнього контракту, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Реклама

Читайте також:

Керівництво англійського "Ліверпуля" незадоволене роботою головного тренера команди Арне Слота. Уже наприкінці нинішнього сезону на нього чекає відставка попри чемпіонський титул за підсумками кампанії 2024/2025. На "Енфілді" не приховували, кого хочуть бачити новим наставником команди.

Хабі Алонсо з дружиною. Фото: instagram.com/xabialonso/

Переговори з Хабі Алонсо вже відбулися

Іспанський фахівець недовго відпочивав без роботи. Практично відразу ж після відставки з мадридського "Реала" з ним зв'язалися представники "Ліверпуля". Переговори пройшли оперативно і виявилися продуктивними. Уже влітку 44-річний наставник очолить "червоних".

Хабі Алонсо виступав за "Ліверпуль" п'ять років на позиції півзахисника. Він здобув з англійським клубом Лігу чемпіонів та низку інших трофеїв. Як тренер іспанець відомий за роботою з "Баєром", з яким він став чемпіоном Німеччини, і "Реалом", звідки нещодавно був достроково звільнений.

У середині сезону 2025/2026 "Ліверпуль" посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ. Також команді вдалося пробитися в 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик відмовив відомому голлівудському режисеру заради продовження спортивної кар'єри.

Українські олімпійські спортсмени встановили одразу декілька важливих досягнень у четвертий день Ігор-2026 в Італії.