Верес официально инициировал решение по сорванному матчу с Металлистом 1925

Наблюдательный совет ровненского "Вереса". Фото: "Верес"

Ровенский "Верес" официально выступил с инициативой провести сорванный матч первого круга УПЛ против харьковского "Металлиста 1925" на своем поле. Поединок ранее не состоялся из-за проблем с освещением на стадионе в Житомире.

О решении сообщила пресс-служба клуба, передает портал Новини.LIVE.

"Верес" принял решение

Наблюдательный совет народного клуба единогласно поддержал предложение президента Ивана Надеина организовать игру в Ровно. По его словам, он пошел на такой шаг, потому что более двух месяцев отсутствует решение КДК УАФ по этому матчу.

Надеин заявил, что дисциплинарные органы ранее оперативно принимали решения по "Вересу", в частности по делу о штрафе после игры с "Зарей". Зато по встрече с "Металлистом 1925", несмотря на наличие документов, вердикт до сих пор не вынесен. При этом, президент назвал возможную игру в Ровно "матчем примирения".

Отметим, что сначала "Верес" хотел технического поражения для "Металлиста 1925" со счетом 0:3. Харьковчане же утверждали, что произошел форс-мажор и сгорела техника, которая должна была обеспечивать подачу электроэнергии. Интересно, что за свою позицию ривненчане подверглись мощной критике от болельщиков.

После 15 туров "Металлист 1925" занимает седьмое место в таблице с 24 очками. "Верес" идет одиннадцатым, имея 18 баллов.

