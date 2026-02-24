Видео
Главная Спорт Два украинских клуба могут не сыграть на домашних стадионах

Два украинских клуба могут не сыграть на домашних стадионах

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 12:01
Кривбассу и Полтаве придется перенести свои матчи
Больра со снегом на стадионе "Звезда". Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Как минимум два клуба украинской Премьер-лиги рискуют не провести ближайшие домашние матчи на своих стадионах. Вопросы готовности полей особенно остро стоят в Кривом Роге и Кропивницком перед очередным туром чемпионата. 

Не исключено, что "Кривбассу" и СК "Полтаве" придется либо перенести поединки, либо сыграть на других полях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса

"Кривбасс" рассматривает вариант переноса встречи с "Зарей" в Ковалевку, где стадион "Колоса" заявлен в качестве резервной арены клуба. В свою очередь СК "Полтава" продолжает искать решение для организации матча Премьер-лиги против "Кудровки", учитывая состояние поля. 

Стадион Звезда
Стадион "Звезда" под снегом. Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Причины возможного переноса матчей

Потенциальной альтернативой могли бы стать стадионы в Закарпатье, которые ранее принимали матчи УПЛ — в Ужгороде и Минае. Среднесуточная температура в регионе позволяет проводить игры в дневное время даже при отсутствии дополнительного освещения. 

Патрик Ван Леувен
Наставник "Кривбасса" Патрик Ван Леувен. Фото: УНИАН

Представители отдельных клубов, в том числе ЛНЗ и "Эпицентра", обращались в УАФ с предложениями рассмотреть временное проведение матчей на альтернативных аренах. Однако окончательного решения о переносе встреч на данный момент принято не было, и клубы продолжают искать варианты в рамках действующих регламентов. 

Напомним, украинские атлеты добились выдающихся результатов несмотря на войну, которая идет уже четыре года. 

Сразу два игрока сборной Украины отметились результативными действиями в матче за иностранный клуб. 

