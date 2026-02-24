Видео
Успехи Украины во время большой войны — как трагедия мотивировала на победы

Успехи Украины во время большой войны — как трагедия мотивировала на победы

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 09:55
Свитолина, Магучих и другие крупные победы украинцев за четыре года войны
Ольга Харлан на подиуме с завоеванной медалью ОИ. Фото: Reuters

Четыре года назад в Украине началось полномасштабное вторжение, которое стало тяжелым испытанием не только для страны в целом, но и для спортивной отрасли. Уничтоженная инфраструктура, отъезд спортсменов за границу, призыв тренеров и атлетов в ряды ВСУ, непрекращающиеся воздушные тревоги — все это серьезно нарушило привычную систему подготовки и развития спорта.

Однако даже в этих условиях украинские спортсмены продолжили выступать на самом высоком уровне и завоевывать титулы несмотря на душевную боль за свои семьи и Родину, сообщил портал Новини.LIVE.


Александр Усик с титулами чемпиона мира
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик стал примером для украинского спорта

Самыми громкими достижениями этих четырех лет стали победы Александра Усика. На первой позиции всегда стоит его завоеванный статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинец после начала полномасштабной войны мобилизовал себя и объединил главные пояса дивизиона, впервые в истории страны покорив "королевский" вес. Его успех стал не только спортивным событием года, но и символом национальной стойкости. Усик неоднократно подчеркивал, что выходит в ринг ради Украины, а каждая его победа — это информационный удар по стране-агрессору.

Стоит отметить, что Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе в эру четырех чемпионских титулов, а затем сделал это во второй раз. Сейчас в истории бокса по достижениям в супертяжелом весе ему нет равных.

Свитолина — не просто легенда, но и большая патриотка

В теннисе знаковым стало возвращение Элины Свитолиной на корт. Украинка перед своей беременностью была на спаде, и казалось, что она идет к завершению карьеры.

Однако после паузы на рождение ребенка Элина вернулась, что на то время было нужно не только ей, но и всей стране. Во время боевых действий в Украине она начала активнее выступать и еще больше занималась благотворительностью.

Элина Свитолина после тяжелой победы
Элина Свитолина после тяжелой победы сборной Украины. Фото: Reuters

В 2023 году Элина дошла до полуфинала Уимблдона и снова закрепилась среди лидеров мирового рейтинга. Ее победы над представительницами топ-10 и принципиальная позиция относительно участия россиян и белорусов в турнирах сделали Свитолину одной из самых заметных фигур международного тура.

В 2026 году после победы на турнире в Окленде украинка вернулась в топ-10 мирового рейтинга.

Харлан стала примером для всех украинских спортсменов

До начала полномасштабного вторжения у украинской фехтовальщицы Ольги Харлан был сложный период в карьере. Она в 2021 году с треском провалилась на Олимпийских играх в Токио, и ее карьера двигалась в неопределенном направлении.

После начала российского вторжения Харлан очень сильно переживала эти события, поскольку под ударом был ее родной Николаев. Вероятно, в украинском спорте в то время она больше всего писала и говорила о войне, хотя и находилась все время в Италии.

Ольга Харлан с выигранным золотом Парижа-2024
Сборная Украины по фехтованию и "золотые" награды. Фото: НОК Украины

Харлан понимала, что на Олимпийских играх в Париже она не имеет права выступить так, как в Токио. Ей нужно было повести сборную к победе, и она это сделала. Сначала выиграла бронзовую награду в индивидуальном соревновании, а в командном турнире привела Украину к победе - почти самостоятельно делала рывки, которые обеспечивали успех.

После лучшей Олимпиады в карьере Ольга взяла паузу и ждет рождения ребенка.

Магучих начала в легкой атлетике новую эпоху

Легкая атлетика принесла Украине титулы мирового масштаба. Ярослава Магучих подтвердила статус одной из сильнейших прыгуний планеты, выиграв чемпионат мира и серию этапов Бриллиантовой лиги. Ее стабильность в секторе для прыжков в высоту стала примером того, как даже в условиях войны можно оставаться на вершине мирового спорта.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В 2024 году Ярослава сначала побила мировой рекорд, прыгнув на 2,10 м, а затем выиграла Олимпийские игры. После ОИ Магучих сделала очень патриотический жест и отдала призовые на благотворительность.

За годы полномасштабной войны украинский спорт доказал, что даже в самых тяжелых условиях можно мобилизоваться и прогрессировать. Медали, титулы и громкие победы стали не просто статистикой — они превратились в символ несокрушимости страны для всего мира.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
