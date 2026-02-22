Стали відомі призові Світоліної за фінал тисячника в Дубаї

Еліна Світоліна під час нагородження. Фото: j48tennis.net

Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Дубаї поразкою у фіналі від Джессіки Пегули. Попри це, українка отримала значні призові та рейтингові очки.

Про фінансові підсумки "тисячника" повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційні дані змагань.

Світоліна добре заробила

За вихід у фінал турніру серії, вище якої лише турніри Grand Slam, Світоліна заробила 385 тисяч доларів США і додала до свого активу 650 очок рейтингу WTA. Переможниця турніру Джессіка Пегула отримала 665 тисяч доларів США і 1000 рейтингових балів.

В одиночному розряді Україну також представляли Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Ястремська вибула в першому колі основної сітки, отримавши 18 300 доларів США. Стародубцева припинила боротьбу ще на старті кваліфікації, заробивши 5 800 доларів США.

У парному турнірі Людмила Кіченок разом із Дезіре Кравчик дійшли до чвертьфіналу та заробили 15 200 доларів США призових.

