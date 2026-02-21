Відео
Головна Спорт Світоліна поступилася в фіналі тисячника в Дубаї

Світоліна поступилася в фіналі тисячника в Дубаї

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 19:20
Світоліна поступилася у фіналі WTA 1000 в ОАЕ
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Перша ракетка України та дев’ята у світі Еліна Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Дубаї. У вирішальному матчі вона поступилася п’ятій ракетці світу Джессіці Пегулі із США.

Українка втретє в кар’єрі грала у вирішальному матчі турніру WTA 1000 у Дубаї, повідомив портал Новини.LIVE.

Світоліна поступилася Пегулі

Світоліна програла Пегулі з рахунком 3:6, 4:6. Матч тривав 1 годину і 13 хвилин. Світоліна виконала два ейси, припустилася п’яти подвійних помилок і реалізувала один із трьох брейк-пойнтів.

Для тенісисток це була дев’ята очна зустріч — Пегула збільшила перевагу в особистих зустрічах до 6:3.

У півфіналі українка перемогла четверту ракетку світу Корі Гауфф, а Пегула обіграла Аманду Анісімову.

Світоліна провела свій п’ятий фінал турнірів категорії WTA 1000. У попередніх чотирьох вона здобувала титули.

Загалом це був 24-й фінал у кар’єрі Еліни. У її активі 19 титулів. Цього року вона вже перемагала на турнірі WTA 250 в Окленді.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
