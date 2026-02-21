Світоліна поступилася у фіналі WTA 1000 в ОАЕ

Світоліна поступилася в фіналі тисячника в Дубаї
Перша ракетка України та дев’ята у світі Еліна Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Дубаї. У вирішальному матчі вона поступилася п’ятій ракетці світу Джессіці Пегулі із США.
Українка втретє в кар’єрі грала у вирішальному матчі турніру WTA 1000 у Дубаї, повідомив портал Новини.LIVE.
Світоліна поступилася Пегулі
Світоліна програла Пегулі з рахунком 3:6, 4:6. Матч тривав 1 годину і 13 хвилин. Світоліна виконала два ейси, припустилася п’яти подвійних помилок і реалізувала один із трьох брейк-пойнтів.
Для тенісисток це була дев’ята очна зустріч — Пегула збільшила перевагу в особистих зустрічах до 6:3.
У півфіналі українка перемогла четверту ракетку світу Корі Гауфф, а Пегула обіграла Аманду Анісімову.
Світоліна провела свій п’ятий фінал турнірів категорії WTA 1000. У попередніх чотирьох вона здобувала титули.
Загалом це був 24-й фінал у кар’єрі Еліни. У її активі 19 титулів. Цього року вона вже перемагала на турнірі WTA 250 в Окленді.
