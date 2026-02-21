Видео
Свитолина уступила Пегуле в решающем матче турнира в ОАЭ

Свитолина уступила Пегуле в решающем матче турнира в ОАЭ

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 19:20
Свитолина проиграла финал в Дубае — видео
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла в финале турнира WTA 1000 в Дубае, где не смогла одолеть Джессику Пегулу. Американка победила в двух сетах.

Украинка в третий раз в карьере играла в решающем матче турнира WTA 1000 в Дубае, сообщил портал Новини.LIVE.

Свитолина проиграла Пегуле со счетом 3:6, 4:6. Матч длился 1 час и 13 минут. Свитолина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

Для теннисисток это была девятая очная встреча — Пегула увеличила преимущество в личных встречах до 6:3.

В полуфинале украинка победила четвертую ракетку мира Кори Гауфф, а Пегула обыграла Аманду Анисимову.

Свитолина провела свой пятый финал турниров категории WTA 1000. В предыдущих четырех она завоевывала титулы.

В целом это был 24-й финал в карьере Элины. В ее активе 19 титулов. В этом году она уже побеждала на турнире WTA 250 в Окленде.

Напомним, ранее мы рассказали об истории американской фигуристки Алисы Лю, которая поразила всех на Олимпийских играх.

В финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 встретятся сборные США и Канады.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
