Свитолина проиграла финал в Дубае — видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла в финале турнира WTA 1000 в Дубае, где не смогла одолеть Джессику Пегулу. Американка победила в двух сетах.

Украинка в третий раз в карьере играла в решающем матче турнира WTA 1000 в Дубае, сообщил портал Новини.LIVE.

Свитолина уступила Пегуле

Свитолина проиграла Пегуле со счетом 3:6, 4:6. Матч длился 1 час и 13 минут. Свитолина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из трех брейк-пойнтов.

Для теннисисток это была девятая очная встреча — Пегула увеличила преимущество в личных встречах до 6:3.

В полуфинале украинка победила четвертую ракетку мира Кори Гауфф, а Пегула обыграла Аманду Анисимову.

Свитолина провела свой пятый финал турниров категории WTA 1000. В предыдущих четырех она завоевывала титулы.

В целом это был 24-й финал в карьере Элины. В ее активе 19 титулов. В этом году она уже побеждала на турнире WTA 250 в Окленде.

