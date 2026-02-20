Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в ОАЭ, обыграв Гауфф

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA 1000 в Дубае, одолев четвертую ракетку мира Кори Гауфф. Матч продолжался более трех часов и завершился в трех сетах.

О ходе встречи сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Свитолина второй раз за год победила Гауфф

Свитолина победила американку со счетом 6:4, 6:7, 6:4. За матч украинка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов.

Во втором сете Свитолина не использовала четыре матчбола на тай-брейке, при этом отыграв шесть сетболов соперницы.

Это была пятая встреча теннисисток — счет стал 3:2 в пользу Свитолиной. В январе украинка уже побеждала Гауфф в четвертьфинале Australian Open.

Для Свитолиной это 13-й полуфинал на уровне WTA 1000 и 25-я победа над соперницей из топ-5 рейтинга WTA.

В финале она сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы. Ранее теннисистки провели восемь матчей - три победы у Свитолиной и пять у американки.

Напомним, Международный паралимпийский комитет прокомментировал решение украинской делегации объявить бойкот церемонии открытия.

Также ранее стало известно о проблемах в олимпийской деревне с лыжницами.