Україна
Свитолина сыграет в финале турнира в Дубае

Свитолина сыграет в финале турнира в Дубае

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 22:49
Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в ОАЭ, обыграв Гауфф
Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира WTA 1000 в Дубае, одолев четвертую ракетку мира Кори Гауфф. Матч продолжался более трех часов и завершился в трех сетах.

О ходе встречи сообщил портал Новини.LIVE.

Свитолина победила американку со счетом 6:4, 6:7, 6:4. За матч украинка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов.

Во втором сете Свитолина не использовала четыре матчбола на тай-брейке, при этом отыграв шесть сетболов соперницы.

Это была пятая встреча теннисисток — счет стал 3:2 в пользу Свитолиной. В январе украинка уже побеждала Гауфф в четвертьфинале Australian Open.

Для Свитолиной это 13-й полуфинал на уровне WTA 1000 и 25-я победа над соперницей из топ-5 рейтинга WTA.

В финале она сыграет против пятой ракетки мира Джессики Пегулы. Ранее теннисистки провели восемь матчей - три победы у Свитолиной и пять у американки.

Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты Кори Гауфф Дубай (WTA)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
