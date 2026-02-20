Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Дубаї

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Українська тенісистка та дев’ята ракетка світу Еліна Світоліна зіграла півфінал турніру WTA 1000 у Дубаї. Вона здобула перемогу над четвертою ракеткою рейтингу WTA Корі Гауфф.

Українка виграла у трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

Світоліна вдруге за рік перемогла Гауфф

Світоліна перемогла американку з рахунком 6:4, 6:7, 6:4. Матч тривав 3 години 6 хвилин, за які українка виконала три ейси, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала 6 із 11 брейкпойнтів.

У другому сеті Світоліна не використала чотири матчболи на тай-брейку, водночас відігравши шість сетболів суперниці.

Це була п’ята зустріч тенісисток — рахунок став 3:2 на користь Світоліної. У січні українка вже перемагала Гауфф у чвертьфіналі Australian Open.

Для Світоліної це 13-й півфінал на рівні WTA 1000 та 25-та перемога над суперницею з топ-5 рейтингу WTA.

У фіналі вона зіграє проти п’ятої ракетки світу Джессіки Пегули. Раніше тенісистки провели вісім матчів — три перемоги у Світоліної та п’ять у американки.

