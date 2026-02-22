Видео
Свитолина заработала солидную сумму за выход в финал турнира в Дубае

Дата публикации 22 февраля 2026 00:40
Стали известны призовые украинок на WTA 1000 в Дубае — Свитолина обогатилась
Элина Свитолина во время награждения. Фото: j48tennis.net

Турнир WTA 1000 в Дубае стал прибыльным для украинских теннисисток, несмотря на то что титул в одиночном разряде им завоевать не удалось. Самую крупную сумму получила Элина Свитолина.

О финансовых итогах "тысячника" сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальные данные соревнований.

Читайте также:

Свитолина хорошо заработала

За выход в финал турнира серии, выше которой лишь турниры Grand Slam, Свитолина заработала 385 тысяч долларов США и добавила в свой актив 650 очков рейтинга WTA. Победительница турнира Джессика Пегула получила 665 тысяч долларов США и 1000 рейтинговых баллов.

В одиночном разряде Украину также представляли Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Ястремская выбыла в первом круге основной сетки, получив 18 300 долларов США. Стародубцева прекратила борьбу еще на старте квалификации, заработав 5 800 долларов США.

В парном турнире Людмила Киченок вместе с Дезире Кравчик дошли до четвертьфинала и заработали 15 200 долларов США призовых.

Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что сделает с донатами.

Россияне злятся, что на Олимпийских играх им не выдают смартфоны как всем остальным.

Элина Свитолина Теннис WTA украинские теннисисты Дубай (WTA)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
