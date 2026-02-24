Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Успіхи України під час великої війни — як трагедія мотивувала на перемоги

Успіхи України під час великої війни — як трагедія мотивувала на перемоги

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 09:55
Усик, Харлан та інші великі перемоги українців за чотири роки війни
Ольга Харлан на подіумі зі здобутою медаллю ОІ. Фото: Reuters

Повномасштабна війна в Україні розпочалася чотири роки тому і за цей час вона стала не лише безпрецедентним викликом для українського суспільства, а й спорту. Зруйновані бази, вимушена еміграція спортсменів, мобілізація тренерів і атлетів до лав ЗСУ, постійні повітряні тривоги — усе це в рази погіршило систему підготовки.

Проте навіть у цих умовах українські спортсмени продовжили виступати на найвищому рівні та здобувати титули попри душевний біль за рідних і Батьківщину, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик с титулами чемпиона мира
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик став прикладом для українського спорту

Найгучнішими досягненнями цих чотирьох років стали перемоги Олександра Усика. На першій позиції завжди стоїть його здобуття звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Українець після початку повномасштабної війни мобілізував себе і об’єднав головні пояси дивізіону, вперше в історії країни підкоривши "королівську" вагу. Його успіх став не лише спортивною подією року, а й символом національної стійкості. Усик неодноразово наголошував, що виходить у ринг заради України, а кожна його перемога — це інформаційний удар по країні-агресору.

Варто відзначити, що Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі в еру чотирьох чемпіонських титулів, а потім зробив це вдруге. Наразі в історії боксу за досягненнями в надважкій вазі йому немає рівних.

Світоліна — не просто легенда, а й велика патріотка

У тенісі знаковим стало повернення Еліни Світоліної на корт. Українка перед своєю вагітністю була на спаді, і здавалося, що вона йде до завершення кар’єри.

Однак після паузи на вагітність Еліна повернулася, що на той час було потрібне не тільки їй, а й усій країні. Під час бойових дій в Україні вона почала активніше виступати та ще більше займалася благодійністю.

Элина Свитолина после тяжелой победы
Еліна Світоліна після важкої перемоги збірної України. Фото: Reuters

У 2023 році Еліна дійшла до півфіналу Вімблдону та знову закріпилася серед лідерок світового рейтингу. Її перемоги над представницями топ-10 і принципова позиція щодо участі росіян і білорусів у турнірах зробили Світоліну однією з найпомітніших фігур міжнародного туру.

У 2026 році після перемоги на турнірі в Окленді українка повернулася до топ-10 світового рейтингу.

Харлан стала прикладом для всіх українських спортсменів

До початку повномасштабного вторгнення в української фехтувальниці Ольги Харлан був складний період у кар’єрі. Вона у 2021 році з тріском провалилася на Олімпійських іграх у Токіо, і її кар’єра рухалася в невизначеному напрямку.

Після початку російського вторгнення Харлан дуже сильно переживала ці події, оскільки під ударом був її рідний Миколаїв. Ймовірно, в українському спорті на той час вона найбільше писала та говорила про війну, хоча й знаходилася весь час в Італії.

Ольга Харлан с выигранным золотом Парижа-2024
Збірна України з фехтування та "золоті" нагороди. Фото: НОК України

Харлан розуміла, що на Олімпійських іграх у Парижі вона не має права виступити так, як у Токіо. Їй потрібно було повести збірну до перемоги, і вона це зробила. Спершу виграла бронзову нагороду в індивідуальному змаганні, а в командному турнірі привела Україну до перемоги — майже самотужки робила ривки, які забезпечували успіх.

Після найкращої Олімпіади в кар'єрі Ольга взяла паузу і чекає на народження дитини.

Магучіх почала в легкій атлетиці нову епоху

Легка атлетика принесла Україні титули світового масштабу. Ярослава Магучіх підтвердила статус однієї з найсильніших стрибунок планети, вигравши чемпіонат світу та серію етапів Діамантової ліги. Її стабільність у секторі для стрибків у висоту стала прикладом того, як навіть за умов війни можна залишатися на вершині світового спорту.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У 2024 році Ярослава спершу побила світовий рекорд, стрибнувши на 2,10 м, а потім виграла Олімпійські ігри. Після ОІ Магучіх зробила дуже патріотичний жест та віддала призові на благодійність.

За роки повномасштабної війни український спорт довів, що навіть у найважчих умовах можна мобілізуватися й прогресувати. Медалі, титули та гучні перемоги стали не просто статистикою — вони перетворилися на символ незламності країни для всього світу.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" вже влітку може підписати одного із найкращих нападників АПЛ.

Колишній тренер львівських "Карпат" став гостем матчу в Італії, але невідомо, як він покинув Україну.

Олександр Усик Еліна Світоліна Ярослава Магучіх Ольга Харлан 4 роки війни
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації