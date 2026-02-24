Усик, Харлан та інші великі перемоги українців за чотири роки війни

Ольга Харлан на подіумі зі здобутою медаллю ОІ. Фото: Reuters

Повномасштабна війна в Україні розпочалася чотири роки тому і за цей час вона стала не лише безпрецедентним викликом для українського суспільства, а й спорту. Зруйновані бази, вимушена еміграція спортсменів, мобілізація тренерів і атлетів до лав ЗСУ, постійні повітряні тривоги — усе це в рази погіршило систему підготовки.

Проте навіть у цих умовах українські спортсмени продовжили виступати на найвищому рівні та здобувати титули попри душевний біль за рідних і Батьківщину, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик став прикладом для українського спорту

Найгучнішими досягненнями цих чотирьох років стали перемоги Олександра Усика. На першій позиції завжди стоїть його здобуття звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Українець після початку повномасштабної війни мобілізував себе і об’єднав головні пояси дивізіону, вперше в історії країни підкоривши "королівську" вагу. Його успіх став не лише спортивною подією року, а й символом національної стійкості. Усик неодноразово наголошував, що виходить у ринг заради України, а кожна його перемога — це інформаційний удар по країні-агресору.

Варто відзначити, що Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі в еру чотирьох чемпіонських титулів, а потім зробив це вдруге. Наразі в історії боксу за досягненнями в надважкій вазі йому немає рівних.

Світоліна — не просто легенда, а й велика патріотка

У тенісі знаковим стало повернення Еліни Світоліної на корт. Українка перед своєю вагітністю була на спаді, і здавалося, що вона йде до завершення кар’єри.

Однак після паузи на вагітність Еліна повернулася, що на той час було потрібне не тільки їй, а й усій країні. Під час бойових дій в Україні вона почала активніше виступати та ще більше займалася благодійністю.

Еліна Світоліна після важкої перемоги збірної України. Фото: Reuters

У 2023 році Еліна дійшла до півфіналу Вімблдону та знову закріпилася серед лідерок світового рейтингу. Її перемоги над представницями топ-10 і принципова позиція щодо участі росіян і білорусів у турнірах зробили Світоліну однією з найпомітніших фігур міжнародного туру.

У 2026 році після перемоги на турнірі в Окленді українка повернулася до топ-10 світового рейтингу.

Харлан стала прикладом для всіх українських спортсменів

До початку повномасштабного вторгнення в української фехтувальниці Ольги Харлан був складний період у кар’єрі. Вона у 2021 році з тріском провалилася на Олімпійських іграх у Токіо, і її кар’єра рухалася в невизначеному напрямку.

Після початку російського вторгнення Харлан дуже сильно переживала ці події, оскільки під ударом був її рідний Миколаїв. Ймовірно, в українському спорті на той час вона найбільше писала та говорила про війну, хоча й знаходилася весь час в Італії.

Збірна України з фехтування та "золоті" нагороди. Фото: НОК України

Харлан розуміла, що на Олімпійських іграх у Парижі вона не має права виступити так, як у Токіо. Їй потрібно було повести збірну до перемоги, і вона це зробила. Спершу виграла бронзову нагороду в індивідуальному змаганні, а в командному турнірі привела Україну до перемоги — майже самотужки робила ривки, які забезпечували успіх.

Після найкращої Олімпіади в кар'єрі Ольга взяла паузу і чекає на народження дитини.

Магучіх почала в легкій атлетиці нову епоху

Легка атлетика принесла Україні титули світового масштабу. Ярослава Магучіх підтвердила статус однієї з найсильніших стрибунок планети, вигравши чемпіонат світу та серію етапів Діамантової ліги. Її стабільність у секторі для стрибків у висоту стала прикладом того, як навіть за умов війни можна залишатися на вершині світового спорту.

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У 2024 році Ярослава спершу побила світовий рекорд, стрибнувши на 2,10 м, а потім виграла Олімпійські ігри. Після ОІ Магучіх зробила дуже патріотичний жест та віддала призові на благодійність.

За роки повномасштабної війни український спорт довів, що навіть у найважчих умовах можна мобілізуватися й прогресувати. Медалі, титули та гучні перемоги стали не просто статистикою — вони перетворилися на символ незламності країни для всього світу.

