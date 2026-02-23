Відео
Ліверпуль готує великі гроші за нового молодого форварда

Ліверпуль готує великі гроші за нового молодого форварда

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 12:19
Ліверпуль націлився на одного з найкращих гравців АПЛ
Мохамед Салах під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Період виступів єгипетського нападника Мохамеда Салаха за "Ліверпуль" наближається до завершення. Уже наступного сезону на "Енфілді" може з’явитися новий лідер команди.

У "Ліверпулі" вже обрали гравця, який стане новим трансфером команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TEAMtalk.

Ентоні Гордон, 24-річний нападник англійського "Ньюкасла", знову опинився в центрі трансферних обговорень після яскравого виступу в Лізі чемпіонів проти "Карабаху". Покер в одному матчі став помітною подією, а його результативність у поточному сезоні зміцнює інтерес до гравця з боку провідних клубів Прем'єр-ліги

"Ньюкасл" буде змушений продати лідера

За Гордоном стежать такі клуби, як "Ліверпуль", "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед", розглядаючи його як потенційне посилення атакувальної лінії. "Ньюкасл" займає жорстку позицію та не має наміру розлучатися з лідером без серйозної пропозиції, враховуючи, що контракт гравця діє декілька сезонів.

Энтони Гордон
Ентоні Гордон у складі "Ньюкасла". Фото: Reuters/Aziz Karimov

Сам футболіст відхилив чутки про перехід і заявив, що зосереджений на грі за нинішній клуб і не стежить за трансферними спекуляціями. За його словами, подібні розмови стають "звичайними", і він вважає за краще думати про поточний момент та виступи у складі "Ньюкасла".

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Гордона оцінюється приблизно в 60 млн євро, а його показники результативності підтверджують вплив на гру команди. У нинішньому сезоні форвард забив 14 голів і зробив 5 результативних передач. Контракт Гордона з "Ньюкаслом" розрахований до 2028 року.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол Футбол трансфери Ньюкасл Юнайтед Ліверпуль Мохамед Салах Ентоні Гордон
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
