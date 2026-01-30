Ліверпуль змагається з Арсеналом за зірку мадридського Реала

Камавінга опинився у фокусі Арсеналу та Ліверпуля, готується трансфер
Англійські "Арсенал" та "Ліверпуль" виявляють інтерес до центрального півзахисника мадридського "Реала" Едуарда Камавінга. Ситуація навколо гравця привернула увагу одразу декількох представників АПЛ.
Можливість майбутнього трансферу багато в чому залежатиме від самого хавбека, повідомляє Caught Offside.
У "Ліверпулі" вважають, що можливе підписання Едуарду Камавінга дало б змогу перерозподілити навантаження в центрі поля та знизити тиск на Раяна Гравенберха. Потенційна сума трансферу француза оцінюється в діапазоні від 80 до 100 млн євро.
Де гратиме Камавінга
При цьому інші джерела підкреслюють, що "Реал" не розглядає варіант із продажем півзахисника і не планує вести переговори щодо його відходу. У Мадриді Камавінга, як і раніше, вважається важливою частиною ротації та довгострокових планів клубу.
У поточному сезоні французький хавбек провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Його контракт із "Реалом" діє до літа 2029 року, а трансферна вартість футболіста оцінюється в 50 млн євро.
