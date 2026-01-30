Ліверпуль змагається з Арсеналом за зірку мадридського Реала

Едуардо Камавінга перед матчем. Фото: instagram.com/camavinga/

Англійські "Арсенал" та "Ліверпуль" виявляють інтерес до центрального півзахисника мадридського "Реала" Едуарда Камавінга. Ситуація навколо гравця привернула увагу одразу декількох представників АПЛ.

Можливість майбутнього трансферу багато в чому залежатиме від самого хавбека, повідомляє Caught Offside.

У "Ліверпулі" вважають, що можливе підписання Едуарду Камавінга дало б змогу перерозподілити навантаження в центрі поля та знизити тиск на Раяна Гравенберха. Потенційна сума трансферу француза оцінюється в діапазоні від 80 до 100 млн євро.

Едуарду Камавінга працює з м'ячем. Фото: instagram.com/camavinga/

Де гратиме Камавінга

При цьому інші джерела підкреслюють, що "Реал" не розглядає варіант із продажем півзахисника і не планує вести переговори щодо його відходу. У Мадриді Камавінга, як і раніше, вважається важливою частиною ротації та довгострокових планів клубу.

У поточному сезоні французький хавбек провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Його контракт із "Реалом" діє до літа 2029 року, а трансферна вартість футболіста оцінюється в 50 млн євро.

