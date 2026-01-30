Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Камавінга опинився у фокусі Арсеналу та Ліверпуля, готується трансфер

Камавінга опинився у фокусі Арсеналу та Ліверпуля, готується трансфер

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:03
Ліверпуль змагається з Арсеналом за зірку мадридського Реала
Едуардо Камавінга перед матчем. Фото: instagram.com/camavinga/

Англійські "Арсенал" та "Ліверпуль" виявляють інтерес до центрального півзахисника мадридського "Реала" Едуарда Камавінга. Ситуація навколо гравця привернула увагу одразу декількох представників АПЛ.

Можливість майбутнього трансферу багато в чому залежатиме від самого хавбека, повідомляє Caught Offside.

Реклама
Читайте також:

У "Ліверпулі" вважають, що можливе підписання Едуарду Камавінга дало б змогу перерозподілити навантаження в центрі поля та знизити тиск на Раяна Гравенберха. Потенційна сума трансферу француза оцінюється в діапазоні від 80 до 100 млн євро.

Эдуардо Камавинга
Едуарду Камавінга працює з м'ячем. Фото: instagram.com/camavinga/

Де гратиме Камавінга

При цьому інші джерела підкреслюють, що "Реал" не розглядає варіант із продажем півзахисника і не планує вести переговори щодо його відходу. У Мадриді Камавінга, як і раніше, вважається важливою частиною ротації та довгострокових планів клубу.

У поточному сезоні французький хавбек провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Його контракт із "Реалом" діє до літа 2029 року, а трансферна вартість футболіста оцінюється в 50 млн євро.

Нагадаємо, колишньому лідеру "Реала" Кріштіану Роналду порадили не зволікати з відходом зі збірної Португалії.

Ще один новий тренер з'явився у штабі Ігоря Костюка в "Динамо", у нього в команді буде особлива місія.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Ліверпуль Арсенал Едуардо Камавінга
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації