Главная Спорт Камавинга оказался в фокусе Арсенала и Ливерпуля, готовится трансфер

Камавинга оказался в фокусе Арсенала и Ливерпуля, готовится трансфер

Дата публикации 30 января 2026 18:03
Ливерпуль борется с Арсеналом за звезду мадридского Реала
Эдуардо Камавинга перед матчем. Фото: instagram.com/camavinga/

Английские "Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному полузащитнику мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга. Ситуация вокруг игрока привлекла внимание сразу нескольких представителей АПЛ. 

Возможность будущего трансфера во многом будет зависеть от самого хавбека, сообщает Caught Offside

Читайте также:

В "Ливерпуле" считают, что возможное подписание Эдуарду Камавинга позволило бы перераспределить нагрузку в центре поля и снизить давление на Райана Гравенберха. Потенциальная сумма трансфера француза оценивается в диапазоне от 80 до 100 млн евро. 

Эдуардо Камавинга
Эдуарду Камавинга работает с мячом. Фото: instagram.com/camavinga/

Где будет играть Камавинга

При этом другие источники подчеркивают, что "Реал" не рассматривает вариант с продажей полузащитника и не планирует вести переговоры по его уходу. В Мадриде Камавинга по-прежнему считается важной частью ротации и долгосрочных планов клуба.

В текущем сезоне французский хавбек провел 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2029 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро. 

Напомним, бывшему лидеру "Реала" Криштиану Роналду посоветовали не затягивать с уходом из сборной Португалии. 

Еще один новый тренер появился в штабе Игоря Костюка в "Динамо", у него в команде будет особая миссия. 

