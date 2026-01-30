Ливерпуль борется с Арсеналом за звезду мадридского Реала

Камавинга оказался в фокусе Арсенала и Ливерпуля, готовится трансфер
Английские "Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному полузащитнику мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга. Ситуация вокруг игрока привлекла внимание сразу нескольких представителей АПЛ.
Возможность будущего трансфера во многом будет зависеть от самого хавбека, сообщает Caught Offside.
В "Ливерпуле" считают, что возможное подписание Эдуарду Камавинга позволило бы перераспределить нагрузку в центре поля и снизить давление на Райана Гравенберха. Потенциальная сумма трансфера француза оценивается в диапазоне от 80 до 100 млн евро.
Где будет играть Камавинга
При этом другие источники подчеркивают, что "Реал" не рассматривает вариант с продажей полузащитника и не планирует вести переговоры по его уходу. В Мадриде Камавинга по-прежнему считается важной частью ротации и долгосрочных планов клуба.
В текущем сезоне французский хавбек провел 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2029 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.
