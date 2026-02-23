Видео
Главная Спорт Ливерпуль нашел неожиданную и дорогую замену Салаху

Ливерпуль нашел неожиданную и дорогую замену Салаху

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 12:19
Ливерпуль выбрал нового лидера атак вместо Салаха
Мохамед Салах во время матча. Фото: Reuters/Phil Noble

Эра египетского форварда Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" подходит к концу. Уже в следующем сезоне на "Энфилде" может появиться новая звезда. 

В "Ливерпуле" уже выбрали игрока, который станет новым трансфером команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk

Читайте также:

Энтони Гордон, 24-летний нападающий английского "Ньюкасла", снова оказался в центре трансферных обсуждений после яркого выступления в Лиге чемпионов против "Карабаха". Покер в одном матче стал заметным событием, а его результативность в текущем сезоне укрепляет интерес к игроку со стороны ведущих клубов Премьер-лиги.  

"Ньюкасл" будет вынужден продать лидера

За Гордоном следят такие клубы, как "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", рассматривая его как потенциальное усиление атакующей линии. "Ньюкасл" занимает жесткую позицию и не намерен расставаться с лидером без серьёзного предложения, учитывая, что контракт игрока действует несколько сезонов. 

Энтони Гордон
Энтони Гордон в составе "Ньюкасла". Фото: Reuters/Aziz Karimov

Сам футболист отклонил слухи о переходе и заявил, что сосредоточен на игре за нынешний клуб и не следит за трансферными спекуляциями. По его словам, подобные разговоры становятся "обычными", и он предпочитает думать о текущем моменте и выступлениях в составе "Ньюкасла".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гордона оценивается приблизительно в 60 млн евро, а его показатели результативности подтверждают влияние на игру команды. В нынешнем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт Гордона с "Ньюкаслом" рассчитан до 2028 года. 

 

 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
