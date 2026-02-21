Рома ищет варианты трансфера по Довбику

Артем Довбик перед тренировкой. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Итальянская "Рома" рассматривает возможность расставания с форвардом сборной Украины Артемом Довбиком в ближайшее летнее трансферное окно. Футболист рискует окончательно потерять место в основном составе "волков".

Руководство римского клуба готово к переговорам по Довбику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

Реклама

Читайте также:

Украинскому нападающему не удалось полностью вписаться в требования главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Клуб был близок к продаже игрока еще зимой, однако ситуация изменилась после того, как 28-летний форвард получил серьезное повреждение.

Артем Довбик перед матчем сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Сложный сезон для Довбика

В сезоне 2025/2026 украинец получал ограниченное игровое время, что во многом связано с травмами, который он получал одну за другой. В римской прессе отмечают, что тренерский штаб рассчитывает на другие варианты в атаке, а руководство клуба готово рассмотреть предложения по трансферу Артема летом.

Ранее Довбик выступал за испанскую "Жирону", где стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании и привлек внимание европейских клубов. Его контракт с "Ромой" рассчитан на несколько лет, однако в случае поступления подходящего предложения клуб готов к переговорам.

В услугах украинца заинтересованы команды из Англии и Италии, однако наибольшую активность проявляют представители чемпионата Испании. В нынешнем сезоне Довбик сыграл за "Рому" 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, мобилизированный украинский футболист потвердил, что уже несколько недель ищет новый клуб для продолжения карьеры.

Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко больше не имеет никакого отношения к одному из лучших клубов Украины.