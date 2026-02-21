Стеценко покинул руководство ФК Днепр

Андрей Стеценко. Фото: кадр из видео

Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко официально перестал быть руководителем ТОВ ФК "Днепр". Изменения были внесены в реестр 10 февраля 2026 года.

Об этом сообщает FCDNIPRO.COM со ссылкой на данные Opendatabot, передает портал Новини.LIVE.

Из клуба-банкрота ушел его многолетний бессменный руководитель

По информации источника, процедура выхода Стеценко из управления юридическим лицом началась еще летом 2025 года, однако окончательно была завершена лишь в начале февраля. Таким образом, он больше не имеет формального отношения к структуре клуба.

В то же время Стеценко сохраняет 50% доли в ООО "Детская академия футбола "Днепр", которой принадлежат права на эмблему исторического клуба.

ФК "Днепр", который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, прекратил выступления в 2019 году из-за финансовых проблем. В то же время юридическое лицо продолжает существовать.

Ранее Стеценко объяснял, что сохранение структуры может стать основой для возможного возрождения после завершения войны, подчеркнув, что это его личная позиция.

ФК "Днепр" является одним из самых легендарных футбольных клубов Украины. Команда в 2015 году играла в финале Лиги Европы, дважды была вице-чемпионом Украины и еще семь раз получала бронзовые награды.

