Стеценко сомневается в цене трансфера Мудрика в Челси за 70 млн евро

Артем Довбик и Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко считает, что "Челси" не платил "Шахтеру" 70 млн евро за вингера Михаила Мудрика. Он уверен, что сумма намного меньше.

Об этом легендарный менеджер рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале The Sport Dnipro Ukraine.

Читайте также:

Мудрик не мог стоить 70 млн евро

По словам Стеценко, он не верит в продажу Мудрика за 70 млн евро, поскольку считает, что в "Челси" работают не глупые люди.

В сравнение Стеценко привел Артема Довбика, за которого "Жирона" отдала "Днепру-1" семь миллионов евро. Бывший функционер считает, что Артем лучше Михаила и не понимает, почему тогда его не продали за 150 млн евро.

"Семь миллионов за Довбика. А за сколько "Челси" купил Мудрика? За 70.

Скажите, разве уровень Довбика в 10 раз ниже, чем у Мудрика? Или в "Челси" не разбираются в футболистах? Они же оценивают потенциал игроков, так почему одного покупают за 7, а другого за 70? Как вы это объясните?", — спросил Стеценко.

Напомним, Довбик не попал в десятку рейтинга лучших центральных нападающих в мире.

Ранее стало известно, кто в "Челси" продвигал трансфер Мудрика.