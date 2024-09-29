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Без Довбика и Левандовски — рейтинг 10 лучших форвардов в мировом футболе

29 сентября 2024 08:15
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Рейтинг лучших нападающих мира: Холлан, Мбаппе и Кейн в топ-3
Артем Довбик в матче с "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В мировом футболе центральные нападающие — это штучный товар. Хороших игроков на этой позиции все знают и играют они в известных командах.

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших центральных нападающих в мире.

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Эрлинг Холанн. Фото: "Манчестер Сити"

Десять лучших форвардов в мире

Первую позицию ожидаемо занял норвежский викинг из "Манчестер Сити" Эрлинг Холлан.

Вторая позиция досталась футболисту "Реала" Килиану Мбаппе, который пока еще не нашел себя в новом клубе. Поэтому его высокая позиция больше связана с прежними заслугами в "ПСЖ".

На третьем месте оказался наконечник атак мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.

Харри Кейн
Форвард "Баварии" Харри Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Интересно, что не попали в рейтинг лучший бомбардир Ла Лиги прошлого сезона украинец Артем Довбик и лидер бомбардирской гонки в текущем сезоне Роберт Левандовский.

  1. Эрлинг Холлан ("Манчестер Сити")
  2. Килиан Мбаппе ("Реал")
  3. Гарри Кейн ("Бавария")
  4. Лаутаро Мартинес ("Интер")
  5. Виктор Осимхен ("Галатасарай")
  6. Александер Исак ("Ньюкасл Юнайтед")
  7. Виктор Дьекереш ("Спортинг")
  8. Олли Уоткинс ("Астон Вилла")
  9. Кай Хаверц ("Арсенал")
  10. Хулиан Альварес ("Атлетико").

Напомним, ранее Довбик забил за римскую "Рому" в третьем матче подряд.

После матча тренер команды-соперника оценил игру Довбика против своей команды.

Артем Довбик Килиан Мбаппе Роберт Левандовский Харри Кейн Том Холланд

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