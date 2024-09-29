Рейтинг лучших нападающих мира: Холлан, Мбаппе и Кейн в топ-3

Без Довбика и Левандовски — рейтинг 10 лучших форвардов в мировом футболе
В мировом футболе центральные нападающие — это штучный товар. Хороших игроков на этой позиции все знают и играют они в известных командах.
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших центральных нападающих в мире.
Десять лучших форвардов в мире
Первую позицию ожидаемо занял норвежский викинг из "Манчестер Сити" Эрлинг Холлан.
Вторая позиция досталась футболисту "Реала" Килиану Мбаппе, который пока еще не нашел себя в новом клубе. Поэтому его высокая позиция больше связана с прежними заслугами в "ПСЖ".
На третьем месте оказался наконечник атак мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн.
Интересно, что не попали в рейтинг лучший бомбардир Ла Лиги прошлого сезона украинец Артем Довбик и лидер бомбардирской гонки в текущем сезоне Роберт Левандовский.
- Эрлинг Холлан ("Манчестер Сити")
- Килиан Мбаппе ("Реал")
- Гарри Кейн ("Бавария")
- Лаутаро Мартинес ("Интер")
- Виктор Осимхен ("Галатасарай")
- Александер Исак ("Ньюкасл Юнайтед")
- Виктор Дьекереш ("Спортинг")
- Олли Уоткинс ("Астон Вилла")
- Кай Хаверц ("Арсенал")
- Хулиан Альварес ("Атлетико").
Напомним, ранее Довбик забил за римскую "Рому" в третьем матче подряд.
После матча тренер команды-соперника оценил игру Довбика против своей команды.
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