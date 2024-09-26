Довбик снова забивает: Рома открыла счет в матче с Атлетиком в Лиге Европы

Довбик забил гол. Фото: Reuters

В первом туре основного раунда Лиги Европы "Рома" встретилась с "Атлетиком" из Бильбао. С первых минут в составе римлян вышел на поле украинский нападающий Артем Довбик.

Украинскому нападающему удалось снова забить, сообщил портал Новини.LIVE.

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🚨🇪🇺 GOAL | AS Roma 1-0 Athletic Club | Dovbyk



DOVBYK OPENS THE SCORING FOR AS ROMA!pic.twitter.com/R5YapZy10g — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 26, 2024

Довбик вывел "Рому" вперед

"Атлетик" лучше начал матч и создал несколько опасных моментов у ворот хозяев. Однако, После первых 20 минут "Рома" включилась и имела преимущество на поле.

На 32-й минуте "Рома" убежала в быструю атаку, в ходе которой Анхелиньо навесил с левого фланга в штрафную, а Довбик головой перевел мяч в ворота.

Отметил, что Довбик забил в третьем матче подряд. Ранее он дважды забивал в Серии А.

"Рома" — "Атлетик" — 1:0

Голы: Довбик, 32

Напомним, ранее Довбик забил "Удинезе" в Серии А, чем вызвал восхищение болельщиков "Ромы".

В матче с "Удинезе" Довбик также был впервые признан лучшим игроком матча в Серии А.