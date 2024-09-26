Довбик знову забиває: Рома відкрила рахунок у матчі з Атлетиком у Лізі Європи

Довбик забив гол. Фото: Reuters

У першому турі основного раунду Ліги Європи "Рома" зустрілася з "Атлетиком" із Більбао. З перших хвилин у складі римлян вийшов на поле український нападник Артем Довбик.

Українському нападнику вдалося знову забити, повідомив портал Новини.LIVE.

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🚨🇪🇺 GOAL | AS Roma 1-0 Athletic Club | Dovbyk



DOVBYK OPENS THE SCORING FOR AS ROMA! pic.twitter.com/R5YapZy10g — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 26, 2024

Довбик вивів "Рому" вперед

"Атлетик" краще розпочав матч і створив кілька небезпечних моментів біля воріт господарів. Однак після перших 20 хвилин "Рома" включилася і мала перевагу на полі.

На 32-й хвилині "Рома" втекла у швидку атаку, в ході якої Анхеліньо навісив з лівого флангу до штрафного майданчика, а Довбик головою перевів м'яч у ворота.

Зауважимо, що Довбик забив у третьому матчі поспіль. Раніше він двічі забивав у Серії А.

"Рома" — "Атлетік" — 1:0

Голи: Довбик, 32

Нагадаємо, раніше Довбик забив "Удінезе" у Серії А, чим викликав захоплення вболівальників "Роми".

У матчі з "Удінезе" Довбика також було вперше визнано найкращим гравцем матчу в Серії А.