Довбик назвав найкращого футболіста Роми та дав обіцянку вболівальникам

Артем Довбик виборює м'яч. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Форвард збірної України Артем Довбик відзначився забитим голом за "Рому" у матчі чемпіонату Італії проти "Удінезе". Столична команда здобула першу перемогу в національній першості цього сезону.

Довбик поділився думкою про своє досягнення в інтерв'ю Planeta Roma.

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Артем Довбик забив уже два голи за "Рому" у п'яти матчах чемпіонату Італії. Якщо в минулому турі "вовки" змарнували перемогу на останніх хвилинах поєдинку з "Дженоа" (1:1), то цього разу вони зуміли здобути перемогу з рахунком 3:0.

Футболісти "Роми" святкують гол. Фото: Reuters/Remo Casilli

Що сказав Довбик

Форвард збірної України розуміє, що забив важливий гол за "Рому". Він сподівається, що цей м'яч допоможе всій команді здобути впевненість у власних силах і перетворити перемогу на серію успіхів.

"Мені довелося адаптуватися до нової ліги та нових захисників. В Італії грають щільніше з футболістами групи атаки, ніж в Іспанії. Але я вже розумію, що з цим робити", — запевнив Довбик.

Також український форвард заявив, що йому подобається взаємодіяти на полі із Паоло Дібалою. Артем Довбик назвав аргентинця одним із найкращих футболістів, з яким він коли-небудь грав.

Нагадаємо, саме Артема Довбика було визнано найкращим футболістом "Роми" у матчі з "Удінезе".

Вболівальники готові носити Артема Довбика на руках після перемоги "Роми". Гол українця спричинив бурхливу реакцію в Італії.