Довбик назвал лучшего футболиста Ромы и дал обещание болельщикам

Артем Довбик борется за мяч. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Форвард сборной Украины Артем Довбик отметился забитым голом за "Рому" в матче чемпионата Италии против "Удинезе". Столичная команда одержала первую победу в национальном первенстве в нынешнем сезоне.

Довбик поделился мнением о своем достижении в интервью Planeta Roma.

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Артем Довбик забил уже два гола за "Рому" в пяти матчах чемпионата Италии. Если в прошлом туре "волки" упустили победу на последних минутах поединка с "Дженоа" (1:1), то на этот раз они сумели одержать победу со счетом 3:0.

Футболисты "Ромы" празднуют гол. Фото: Reuters/Remo Casilli

Что сказал Довбик

Форвард сборной Украины понимает, что забил важный гол за "Рому". Он надеется, что этот мяч поможет всей команде обрести уверенности в собственных силах и превратить победу в серию успехов.

"Мне пришлось адаптироваться к новой лиге и новым защитникам. В Италии играют более плотно с футболистами группы атаки, чем в Испании. Но я уже понимаю, что с этим делать", — заверил Довбик.

Также украинский форвард заявил, что ему нравится взаимодействовать на поле с Паоло Дибалой. Артем Довбик назвал аргентинца одним из лучших футболистов, с которым он когда-либо играл.

Напомним, именно Артем Довбик был признан лучшим футболистом "Ромы" в матче с "Удинезе".

Болельщики готовы носить Артема Довбика на руках после победы "Ромы". Гол украинца вызвал бурную реакцию в Италии.