Довбик несмотря на свой гол разочарован матчем с Атлетиком

Артем Довбик забивает гол в Лиге Европы. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Артем Довбик забил гол за "Рому" в третьем матче подряд. Мяч форварда сборной Украины помог итальянской команде сыграть вничью с "Атлетиком" из Бильбао.

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Артем Довбик в матче с "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Что Довбик сказал о своей игре

Украинский форвард "Ромы" сумел отличиться на 32-й минуте. Он замкнул головой подачу с фланга. Довбик упустил еще два неплохих момента в матче, но на 85-й минуте "Атлетик" сравнял счет.

Артем Довбик признал, что ему было необходимо время на адаптацию в итальянском футболе. Он привыкал к новой команде, игрокам и тренеру, который недавно был отправлен в отставку. Но теперь украинец забивает в каждом матче.

"Мы действительно разочарованы тем, что не удалось победить "Атлетик". Хотелось бы добиться совсем другого результата. Но мы продолжим работать в том же духе", — пообещал Довбик.

Украинец в этом году уже забивал в трех матчах подряд. Это происходило с 31 марта по 4 мая, когда он выступал в составе "Жироне".

Свой следующий матч "Рома" проведет в Серии А против "Венеции", которая в прошлом туре обыграла "Дженоа" Руслана Малиновского.

Напомним, экс-партнер Артема Довбика по "Жироне" Виктор Цыганков тоже может сменить команду в ближайшее время.

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