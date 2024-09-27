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Довбик прокомментировал свою результативную игру в составе Ромы

27 сентября 2024 12:01
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Довбик несмотря на свой гол разочарован матчем с Атлетиком
Артем Довбик забивает гол в Лиге Европы. Фото: Reuters/Ciro De Luca
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Артем Довбик забил гол за "Рому" в третьем матче подряд. Мяч форварда сборной Украины помог итальянской команде сыграть вничью с "Атлетиком" из Бильбао.

"Рома" набрала первый балл в Лиге Европы, напоминает Sky Sports Italia.

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Итальянская "Рома" в четвертый раз сыграла вничью в сезоне 2024/2025. На этот раз римская команда не сумела обыграть дома "Атлетик" в первом туре основного этапа Лиги Европы. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче с "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Что Довбик сказал о своей игре 

Украинский форвард "Ромы" сумел отличиться на 32-й минуте. Он замкнул головой подачу с фланга. Довбик упустил еще два неплохих момента в матче, но на 85-й минуте "Атлетик" сравнял счет. 

Артем Довбик признал, что ему было необходимо время на адаптацию в итальянском футболе. Он привыкал к новой команде, игрокам и тренеру, который недавно был отправлен в отставку. Но теперь украинец забивает в каждом матче. 

"Мы действительно разочарованы тем, что не удалось победить "Атлетик". Хотелось бы добиться совсем другого результата. Но мы продолжим работать в том же духе", — пообещал Довбик. 

Украинец в этом году уже забивал в трех матчах подряд. Это происходило с 31 марта по 4 мая, когда он выступал в составе "Жироне". 

Свой следующий матч "Рома" проведет в Серии А против "Венеции", которая в прошлом туре обыграла "Дженоа" Руслана Малиновского. 

Напомним, экс-партнер Артема Довбика по "Жироне" Виктор Цыганков тоже может сменить команду в ближайшее время. 

А жена одного из лидеров сборной Украины продемонстрировала фигуру в купальнике на популярном курорте. 

Мюнхенская "Бавария", которая интересовалась украинскими игроками, потратит 100 млн евро на звезду мирового футбола. 

спорт футбол Артем Довбик Лига Европы ФК Рома (Рим)

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