Довбик попри свій гол розчарований матчем з Атлетіком

Артем Довбик забиває гол у Лізі Європи. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Артем Довбик забив гол за "Рому" у третьому матчі поспіль. М'яч форварда збірної України допоміг італійській команді зіграти внічию з "Атлетіком" із Більбао.

"Рома" набрала перший бал у Лізі Європи, нагадує Sky Sports Italia.

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Артем Довбик у матчі з "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Що Довбик сказав про свою гру

Український форвард "Роми" зумів відзначитись на 32-й хвилині. Він замкнув головою подачу з флангу. Довбик втратив ще два непогані моменти у матчі, але на 85-й хвилині "Атлетік" зрівняв рахунок.

Артем Довбик визнав, що йому потрібен час на адаптацію в італійському футболі. Він звикав до нової команди, гравців та тренера, який нещодавно був відправлений у відставку. Але тепер українець забиває у кожному матчі.

"Ми дійсно розчаровані тим, що не вдалося перемогти "Атлетік". Хотілося б досягти зовсім іншого результату. Але ми продовжимо так само працювати", — пообіцяв Довбик.

Українець цього року вже забивав у трьох матчах поспіль. Це відбувалося з 31 березня до 4 травня, коли він виступав у складі "Жироні".

Свій наступний матч "Рома" проведе у Серії А проти "Венеції", яка у минулому турі обіграла "Дженоа" Руслана Маліновського.

Нагадаємо, експартнер Артема Довбика по "Жироні" Віктор Циганков також може змінити команду найближчим часом.

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