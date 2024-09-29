Рейтинг найкращих нападників світу: Голлан, Мбаппе та Кейн у топ-3

Без Довбика та Левандовськи — рейтинг 10 найкращих форвардів у світовому футболі
У світовому футболі центральні нападаючі — це штучний товар. Хороших гравців на цій позиції всі знають та грають вони у відомих командах.
Портал FourFourTwo опублікував рейтинг найкращих центральних нападників у світі.
Десять найкращих форвардів у світі
Першу позицію очікувано зайняв норвезький вікінг із "Манчестер Сіті" Ерлінг Голлан.
Друга позиція дісталася футболісту "Реала" Кіліану Мбаппе, який поки що не знайшов себе у новому клубі. Тому його висока позиція більше пов'язана з колишніми заслугами в "ПСЖ".
На третьому місці опинився наконечник атак мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн.
Цікаво, що не потрапили до рейтингу найкращий бомбардир Ла-Ліги минулого сезону українець Артем Довбик та лідер бомбардирських перегонів у поточному сезоні Роберт Левандовський.
- Ерлінг Голлан ("Манчестер Сіті")
- Кіліан Мбаппе ("Реал")
- Гаррі Кейн ("Баварія")
- Лаутаро Мартінес ("Інтер")
- Віктор Осімхен ("Галатасарай")
- Александер Ісак ("Ньюкасл Юнайтед")
- Віктор Дьєкереш ("Спортінг")
- Оллі Уоткінс ("Астон Вілла")
- Кай Хаверц ("Арсенал")
- Хуліан Альварес ("Атлетіко").
Нагадаємо, раніше Довбик забив за римську "Рому" у третьому матчі поспіль.
Після матчу тренер команди-суперника оцінив гру Довбика проти своєї команди.
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