Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Без Довбика та Левандовськи — рейтинг 10 найкращих форвардів у світовому футболі arrow

Без Довбика та Левандовськи — рейтинг 10 найкращих форвардів у світовому футболі

29 вересня 2024 08:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Рейтинг найкращих нападників світу: Голлан, Мбаппе та Кейн у топ-3
Артем Довбик у матчі з "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

У світовому футболі центральні нападаючі — це штучний товар. Хороших гравців на цій позиції всі знають та грають вони у відомих командах.

Портал FourFourTwo опублікував рейтинг найкращих центральних нападників у світі.

Читайте також:
Ерлінг Холан
Ерлін Голлан. Фото: "Манчестер Сіті"

Десять найкращих форвардів у світі

Першу позицію очікувано зайняв норвезький вікінг із "Манчестер Сіті" Ерлінг Голлан.

Друга позиція дісталася футболісту "Реала" Кіліану Мбаппе, який поки що не знайшов себе у новому клубі. Тому його висока позиція більше пов'язана з колишніми заслугами в "ПСЖ".

На третьому місці опинився наконечник атак мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн.

Харрі Кейн
Форвард "Баварії" Харрі Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Цікаво, що не потрапили до рейтингу найкращий бомбардир Ла-Ліги минулого сезону українець Артем Довбик та лідер бомбардирських перегонів у поточному сезоні Роберт Левандовський.

  1. Ерлінг Голлан ("Манчестер Сіті")
  2. Кіліан Мбаппе ("Реал")
  3. Гаррі Кейн ("Баварія")
  4. Лаутаро Мартінес ("Інтер")
  5. Віктор Осімхен ("Галатасарай")
  6. Александер Ісак ("Ньюкасл Юнайтед")
  7. Віктор Дьєкереш ("Спортінг")
  8. Оллі Уоткінс ("Астон Вілла")
  9. Кай Хаверц ("Арсенал")
  10. Хуліан Альварес ("Атлетіко").

Нагадаємо, раніше Довбик забив за римську "Рому" у третьому матчі поспіль.

Після матчу тренер команди-суперника оцінив гру Довбика проти своєї команди.

Артем Довбик Кіліан Мбаппе Роберт Левандовський Гаррі Кейн Том Голланд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:12 На Волині працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:50 В Одесі військовий з Криму носив із собою холодну зброю — що вирішив суд

07:45 Українець Михалушко нокаутував суперника та став чемпіоном світу WBC — відео

07:30 Виплати бійцям ЗСУ з жовтня можуть скоротити — в чому тут причина

07:23 Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:21 Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — є поранені та руйнування

07:02 Волинянин ухилявся від оновлення даних в ТЦК — суд не став його жорстко карати

07:01 Продавчиня з OLX втратила з картки ПриватБанку понад 43 тис. грн — рішення суду

06:54 Коханки, війна та здоров’я — Горбунов впевнений в успішності свого нового фільму

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці вересня

08:12 На Волині працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:50 В Одесі військовий з Криму носив із собою холодну зброю — що вирішив суд

07:45 Українець Михалушко нокаутував суперника та став чемпіоном світу WBC — відео

07:30 Виплати бійцям ЗСУ з жовтня можуть скоротити — в чому тут причина

07:23 Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

07:21 Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі — є поранені та руйнування

07:02 Волинянин ухилявся від оновлення даних в ТЦК — суд не став його жорстко карати

07:01 Продавчиня з OLX втратила з картки ПриватБанку понад 43 тис. грн — рішення суду

06:54 Коханки, війна та здоров’я — Горбунов впевнений в успішності свого нового фільму

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту наприкінці вересня

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд