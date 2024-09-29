Рейтинг найкращих нападників світу: Голлан, Мбаппе та Кейн у топ-3

Артем Довбик у матчі з "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca

У світовому футболі центральні нападаючі — це штучний товар. Хороших гравців на цій позиції всі знають та грають вони у відомих командах.

Портал FourFourTwo опублікував рейтинг найкращих центральних нападників у світі.

Читайте також:

Ерлін Голлан. Фото: "Манчестер Сіті"

Десять найкращих форвардів у світі

Першу позицію очікувано зайняв норвезький вікінг із "Манчестер Сіті" Ерлінг Голлан.

Друга позиція дісталася футболісту "Реала" Кіліану Мбаппе, який поки що не знайшов себе у новому клубі. Тому його висока позиція більше пов'язана з колишніми заслугами в "ПСЖ".

На третьому місці опинився наконечник атак мюнхенської "Баварії" Харрі Кейн.

Форвард "Баварії" Харрі Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Цікаво, що не потрапили до рейтингу найкращий бомбардир Ла-Ліги минулого сезону українець Артем Довбик та лідер бомбардирських перегонів у поточному сезоні Роберт Левандовський.

Ерлінг Голлан ("Манчестер Сіті") Кіліан Мбаппе ("Реал") Гаррі Кейн ("Баварія") Лаутаро Мартінес ("Інтер") Віктор Осімхен ("Галатасарай") Александер Ісак ("Ньюкасл Юнайтед") Віктор Дьєкереш ("Спортінг") Оллі Уоткінс ("Астон Вілла") Кай Хаверц ("Арсенал") Хуліан Альварес ("Атлетіко").

Нагадаємо, раніше Довбик забив за римську "Рому" у третьому матчі поспіль.

Після матчу тренер команди-суперника оцінив гру Довбика проти своєї команди.