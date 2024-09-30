Стеценко сумнівається у ціні трансферу Мудрика в Челсі за 70 млн євро

Артем Довбик та Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Колишній генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко вважає, що "Челсі" не платив "Шахтарю" 70 млн євро за вінгера Михайла Мудрика. Він упевнений, що сума набагато менша.

Про це легендарний менеджер розповів в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі The Sport Dnipro Ukraine.

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За словами Стеценка, він не вірить у продаж Мудрика за 70 млн євро, оскільки вважає, що в "Челсі" працюють не дурні люди.

В порівнянні Стеценко навів Артема Довбика, за якого "Жирона" віддала "Дніпру-1" сім мільйонів євро. Колишній функціонер вважає, що Артем кращий за Михайла і не розуміє, чому тоді його не продали за 150 млн євро.

"Сім мільйонів за Довбика. А за скільки "Челсі" купив Мудрика? За 70.

Скажіть, хіба рівень Довбика у 10 разів нижчий, ніж у Мудрика? Чи в "Челсі" не знаються на футболістах? Вони ж оцінюють потенціал гравців, то чому одного купують за 7, а іншого за 70? Як ви це поясните?”, — запитав Стеценко.

Нагадаємо, Довбик не потрапив до десятки рейтингу найкращих центральних нападників у світі.

Раніше стало відомо, хто в Челсі просував трансфер Мудрика.