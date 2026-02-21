Відео
Головна Спорт ФК Дніпро залишився без легендарного менеджера Стеценка

ФК Дніпро залишився без легендарного менеджера Стеценка

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 07:33
Стеценко вийшов з управління ФК Дніпро
Андрій Стеценко. Фото: кадр з відео

Відомий український футбольний менеджер Андрій Стеценко припинив виконувати функції керівника ТОВ ФК "Дніпро". Зміни у статусі колишнього генерального директора зафіксовані 10 лютого 2026 року.

Про це повідомляє FCDNIPRO.COM із посиланням на дані Opendatabot, передає портал Новини.LIVE.

За інформацією джерела, процедура виходу Стеценка з управління юридичною особою розпочалася ще влітку 2025 року, однак остаточно була завершена лише на початку лютого. Таким чином, він більше не має формального відношення до структури клубу.

Водночас Стеценко зберігає 50% частки у ТОВ "Дитяча академія футболу "Дніпро", якій належать права на емблему історичного клубу.

ФК "Дніпро", який належав олігарху Ігорю Коломойському, припинив виступи у 2019 році через фінансові проблеми. Водночас юридична особа продовжує існувати.

Раніше Стеценко пояснював, що збереження структури може стати основою для можливого відродження після завершення війни, наголосивши, що це його особиста позиція.

ФК "Дніпро" є одним із найлегендарніших футбольних клубів України. Команда у 2015 році грала у фіналі Ліги Європи, двічі була віцечемпіоном України та ще сім разів здобувала бронзові нагороди.

Ігор Коломойський футбол Дніпро УПЛ ФК Дніпро
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
