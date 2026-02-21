Мобилизированный Рудько находится в поиске нового клуба

Артур Рудько. Фото: "Шахтер"

Бывший голкипер украинских грандов Артур Рудько подтвердил, что ищет новый клуб и рассчитывает продолжить карьеру. Сейчас 33-летний футболист не связан контрактом.

Об этом Рудько рассказал в комментарии корреспонденту Sport.ua, передает портал Новини.LIVE.

Артур Рудько крайний справа среди задержанных. Фото: ГПСУ

Рудько готов рассмотреть варианты

По словам 33-летнего Рудько, он на данный момент имеет статус свободного агента.

"Сейчас я нахожусь в поиске нового клуба. А дальше будет видно", — сказал Рудько.

В сезоне 2024/2025 гг. голкипер выступал за одесский "Черноморец", где провел 26 матчей. После завершения чемпионата футболист потерял бронирование.

В начале сентября стало известно, что Рудько задержали вблизи границы с Приднестровьем при попытке пересечь границу. После этого он якобы проходил базовую военную подготовку на полигоне в составе ВСУ. Официальных деталей тогда не обнародовали.

Футболист должен был бы служить в ВСУ, но на прошлой неделе его заметили среди пассажиров поезда "Одесса — Киев".

