Україна
Рудько через полгода после мобилизации сообщил о поисках клуба

Рудько через полгода после мобилизации сообщил о поисках клуба

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 10:56
Мобилизированный Рудько находится в поиске нового клуба
Артур Рудько. Фото: "Шахтер"

Бывший голкипер украинских грандов Артур Рудько подтвердил, что ищет новый клуб и рассчитывает продолжить карьеру. Сейчас 33-летний футболист не связан контрактом.

Об этом Рудько рассказал в комментарии корреспонденту Sport.ua, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Артур Рудько после задержания на границе
Артур Рудько крайний справа среди задержанных. Фото: ГПСУ

Рудько готов рассмотреть варианты

По словам 33-летнего Рудько, он на данный момент имеет статус свободного агента.

"Сейчас я нахожусь в поиске нового клуба. А дальше будет видно", — сказал Рудько.

В сезоне 2024/2025 гг. голкипер выступал за одесский "Черноморец", где провел 26 матчей. После завершения чемпионата футболист потерял бронирование.

В начале сентября стало известно, что Рудько задержали вблизи границы с Приднестровьем при попытке пересечь границу. После этого он якобы проходил базовую военную подготовку на полигоне в составе ВСУ. Официальных деталей тогда не обнародовали.

Футболист должен был бы служить в ВСУ, но на прошлой неделе его заметили среди пассажиров поезда "Одесса — Киев".

Напомним, ранее известный менеджер перестал быть генеральным директором ФК "Днепр".

Также ранее олимпийский чемпион по классической борьбе Жан Беленюк рассказал, почему Украине трудно бороться за медали на Олимпиаде.

работа футбол мобилизация ТЦК и СП Артур Рудько
Автор:
Андрей Котевич
