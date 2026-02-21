Рудько після мобілізації почав пошуки нового футбольного клубу

Футболіст, якого затримали на кордоні та мобілізували, шукає новий клуб
Колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько наразі не в армії. Він повідомив, що наразі шукає роботу.
Про це Рудько сказав у коментарі кореспонденту Sport.ua, передає портал Новини.LIVE.
Рудько готовий розглянути варіанти
За словами 33-річного Рудька, він наразі має статус вільного агента.
"Зараз я знаходжусь у пошуку нового клубу. А далі буде видно", — сказав Рудько.
У сезоні 2024/2025 рр. голкіпер виступав за одеський "Чорноморець", де провів 26 матчів. Після завершення чемпіонату футболіст втратив бронювання.
На початку вересня стало відомо, що Рудька затримали поблизу кордону з Придністров’ям при спробі перетнути його. Після цього він, начебто, проходив базову військову підготовку на полігоні у складі ЗСУ. Офіційних деталей тоді не оприлюднили.
Футболіст мав би служити в ЗСУ, але минулого тижня його помітили серед пасажирів потяга "Одеса — Київ".
