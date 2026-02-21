Рудько після мобілізації почав пошуки нового футбольного клубу

Артур Рудько. Фото: "Шахтар"

Колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько наразі не в армії. Він повідомив, що наразі шукає роботу.

Про це Рудько сказав у коментарі кореспонденту Sport.ua, передає портал Новини.LIVE.

Артур Рудько крайній праворуч серед затриманих. Фото: ДПСУ

Рудько готовий розглянути варіанти

За словами 33-річного Рудька, він наразі має статус вільного агента.

"Зараз я знаходжусь у пошуку нового клубу. А далі буде видно", — сказав Рудько.

У сезоні 2024/2025 рр. голкіпер виступав за одеський "Чорноморець", де провів 26 матчів. Після завершення чемпіонату футболіст втратив бронювання.

На початку вересня стало відомо, що Рудька затримали поблизу кордону з Придністров’ям при спробі перетнути його. Після цього він, начебто, проходив базову військову підготовку на полігоні у складі ЗСУ. Офіційних деталей тоді не оприлюднили.

Футболіст мав би служити в ЗСУ, але минулого тижня його помітили серед пасажирів потяга "Одеса — Київ".

