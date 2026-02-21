Відео
Головна Спорт Футболіст, якого затримали на кордоні та мобілізували, шукає новий клуб

Футболіст, якого затримали на кордоні та мобілізували, шукає новий клуб

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 10:56
Рудько після мобілізації почав пошуки нового футбольного клубу
Артур Рудько. Фото: "Шахтар"

Колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько наразі не в армії. Він повідомив, що наразі шукає роботу.

Про це Рудько сказав у коментарі кореспонденту Sport.ua, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Артур Рудько после задержания на границе
Артур Рудько крайній праворуч серед затриманих. Фото: ДПСУ

Рудько готовий розглянути варіанти

За словами 33-річного Рудька, він наразі має статус вільного агента.

"Зараз я знаходжусь у пошуку нового клубу. А далі буде видно", — сказав Рудько.

У сезоні 2024/2025 рр. голкіпер виступав за одеський "Чорноморець", де провів 26 матчів. Після завершення чемпіонату футболіст втратив бронювання.

На початку вересня стало відомо, що Рудька затримали поблизу кордону з Придністров’ям при спробі перетнути його. Після цього він, начебто, проходив базову військову підготовку на полігоні у складі ЗСУ. Офіційних деталей тоді не оприлюднили.

Футболіст мав би служити в ЗСУ, але минулого тижня його помітили серед пасажирів потяга "Одеса — Київ".

Нагадаємо, раніше відомий менеджер перестав бути генеральним директором ФК "Дніпро".

Також раніше олімпійський чемпіон з класичної боротьби Жан Беленюк рзповів, чому Україні важко боротися за медалі на Олімпіаді.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
