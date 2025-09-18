Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Рудько на момент втечі з України був вже мобілізований — деталі

Рудько на момент втечі з України був вже мобілізований — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 18:28
Журналіст розповів деталі затримання Рудька на кордоні — раніше цього не повідомляли
Артур Рудько. Фото: "Шахтар"

Колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько раніше був затриманий на кордоні прикордонниками. Потім його відправили в навчальний центр.

Однак, відомий журналіст Костянтин Андріюк повідомив інсайд стосовно мобілізації Рудька.

Реклама
Читайте також:

Рудька мобілізували до втечі з України

За словами Андріюка, ситуація з Рудьком сталася у серпні. Після припинення співпраці з "Чорноморцем" Рудько втратив бронювання та опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня голкіпера затримали співробітники ТЦК та оштрафували на 17 тисяч гривень.

Реклама

Після оплати штрафу Рудько пройшов ВЛК і 31 серпня був мобілізований.

"31 серпня Артура Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі. 3 вересня Артур Рудько вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров’ям", — сказав Андріюк.

Реклама

Тобто, на момент затримання Рудько був мобілізованим, який не доїхав до навчального центру.

Зазначимо, що в ДПСУ заявляли, що Рудько заплатив 8 тисяч доларів, щоб перейти кордон.

Нагадаємо, раніше Сергія Реброва запропонували замінити відомим тренером.

Головний тренер "Динамо" Київ Олександр Шовковський підтвердив інформацію про пошкодження свого футболіста.

кордон футбол мобілізація ТЦК та СП Артур Рудько
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації