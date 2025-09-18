Журналіст розповів деталі затримання Рудька на кордоні — раніше цього не повідомляли

Артур Рудько. Фото: "Шахтар"

Колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько раніше був затриманий на кордоні прикордонниками. Потім його відправили в навчальний центр.

Однак, відомий журналіст Костянтин Андріюк повідомив інсайд стосовно мобілізації Рудька.

Рудька мобілізували до втечі з України

За словами Андріюка, ситуація з Рудьком сталася у серпні. Після припинення співпраці з "Чорноморцем" Рудько втратив бронювання та опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня голкіпера затримали співробітники ТЦК та оштрафували на 17 тисяч гривень.

Після оплати штрафу Рудько пройшов ВЛК і 31 серпня був мобілізований.

"31 серпня Артура Рудька мобілізують. Яким чином він домовився невідомо, але його відпустили – можливо, зібрати речі. 3 вересня Артур Рудько вже був з групою затриманий на кордоні з Придністров’ям", — сказав Андріюк.

Тобто, на момент затримання Рудько був мобілізованим, який не доїхав до навчального центру.

Зазначимо, що в ДПСУ заявляли, що Рудько заплатив 8 тисяч доларів, щоб перейти кордон.

