Журналист рассказал детали задержания Рудько на границе — ранее этого не сообщали

Артур Рудько. Фото: "Шахтер"

Бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько ранее был задержан на границе пограничниками. Затем его отправили в учебный центр.

Однако, известный журналист Константин Андриюк сообщил инсайд относительно мобилизации Рудько.

Реклама

Читайте также:

Рудько мобилизовали до побега из Украины

По словам Андриюка, ситуация с Рудько произошла в августе. После прекращения сотрудничества с "Черноморцем" Рудько потерял бронирование и оказался в розыске ТЦК. 22 августа голкипера задержали сотрудники ТЦК и оштрафовали на 17 тысяч гривен.

После оплаты штрафа Рудько прошел ВВК, и 31 августа был мобилизован.

"31 августа Артура Рудько мобилизовали. Каким образом он договорился, неизвестно, но его отпустили, возможно, собрать вещи. 3 сентября Артур Рудько уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем", — сказал Андриюк.

То есть на момент задержания Рудько был мобилизованным, который не доехал до учебного центра.

Отметим, что в ГПСУ заявляли, что Рудько заплатил 8 тысяч долларов, чтобы перейти границу.

Напомним, ранее Сергея Реброва предложили заменить известным тренером.

Главный тренер "Динамо" Киев Александр Шовковский подтвердил информацию о повреждении своего футболиста.