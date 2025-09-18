Журналист рассказал детали задержания Рудько на границе — ранее этого не сообщали

Рудько на момент побега из Украины был уже мобилизован — детали
Бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько ранее был задержан на границе пограничниками. Затем его отправили в учебный центр.
Однако, известный журналист Константин Андриюк сообщил инсайд относительно мобилизации Рудько.
Рудько мобилизовали до побега из Украины
По словам Андриюка, ситуация с Рудько произошла в августе. После прекращения сотрудничества с "Черноморцем" Рудько потерял бронирование и оказался в розыске ТЦК. 22 августа голкипера задержали сотрудники ТЦК и оштрафовали на 17 тысяч гривен.
После оплаты штрафа Рудько прошел ВВК, и 31 августа был мобилизован.
"31 августа Артура Рудько мобилизовали. Каким образом он договорился, неизвестно, но его отпустили, возможно, собрать вещи. 3 сентября Артур Рудько уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем", — сказал Андриюк.
То есть на момент задержания Рудько был мобилизованным, который не доехал до учебного центра.
Отметим, что в ГПСУ заявляли, что Рудько заплатил 8 тысяч долларов, чтобы перейти границу.
