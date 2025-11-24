Відео
Головна Спорт Ексгравця Динамо оштрафували за спробу перетнути кордон

Ексгравця Динамо оштрафували за спробу перетнути кордон

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:56
Суд покарав Рудька за спробу втекти з України
Артур Рудько під час матчу. Фото: Instagram

Колишній воротар цілої низки українських клубів Артур Рудько дізнався рішення у справі про спробу незаконного перетину кордону. Його затримали в Одеській області ще наприкінці літа 2025 року.

Районний суд Одеської області покарав відомого футболіста, повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень.

Читайте також:

Колишній воротар "Динамо" і "Шахтаря" 30 серпня спробував перетнути кордон України в Одеській області. Його затримали з групою осіб за п'ять кілометрів від Молдови. Футболіст втратив бронь у "Чорноморці" і в спробі уникнути мобілізації спробував виїхати за кордон.

Артур Рудько
Артур Рудько на полі. Фото: пресслужба "Пафосу"

Що загрожує Рудьку

Районний суд визнав дії спортсмена умисними та притягнув його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 204-1 ч. 2 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). На Артура Рудька було накладено штраф у розмірі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 13 600 грн.

Окрім цього, колишній воротар буде змушений заплатити судовий збір у сумі 605,60 грн. Водночас невідомо, чи буде Рудька мобілізовано в армію, таке рішення не входить до компетенції суду.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виявився успішнішим, ніж Кріштіану Роналду — про який рекорд йдеться.

Відомий тренер висловив сумнів у шансах збірної України обіграти Швецію у відборі на ЧС-2026.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс приведе в команду нового тренера — що чекає на Шовковського після цього рішення.

спорт футбол мобілізація війна в Україні Артур Рудько
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
