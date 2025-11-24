Суд наказал Рудько за попытку сбежать из Украины

Артур Рудько во время матча. Фото: Instagram

Бывший вратарь целого ряда украинских клубов Артур Рудько узнал решение по делу о попытке незаконного пересечения границы. Он был задержан в Одесской области еще в конце лета 2025 года.

Районный суд Одесской области наказал известного футболиста, сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" 30 августа попытался пересечь границу Украины в Одесской области. Он был задержан с группой лиц в пяти километрах от Молдовы. Футболист потерял бронь в "Черноморце" и в попытке избежать мобилизации попытался выехать за границу.

Артур Рудько на поле. Фото: пресс-служба "Пафоса"

Что грозит Рудько

Районный суд счел действия спортсмена умышленными и привлек его к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.204-1 ч.2 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). На Артура Рудько был наложен штраф в размере восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 13 600 грн.

Помимо этого, бывший вратарь будет вынужден заплатить судебный сбор в сумме 605,60 грн. При этом не известно, будет ли Рудько мобилизирован в армию, такое решение не входит в компетенцию суда.

