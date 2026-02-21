Відео
Гасперіні хоче, щоб Рома знайшла нову команду для Довбика

Гасперіні хоче, щоб Рома знайшла нову команду для Довбика

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 11:49
Трансфер Довбика — Рома ухвалила важливе рішення щодо українця
Артем Довбик перед тренуванням. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Італійська "Рома" допускає варіант продажу нападника збірної України Артема Довбика під час найближчого літнього трансферного періоду. Гравець може остаточно втратити позиції в основному складі римської команди.

Керівництво римського клубу готове до переговорів щодо Довбика, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Маттео Моретто.

Українському нападнику не вдалося повністю вписатися у вимоги головного тренера Джан П'єро Гасперіні. Клуб був близький до продажу гравця ще взимку, проте ситуація змінилася після того, як 28-річний форвард зазнав серйозного пошкодження.

Артем Довбик
Артем Довбик перед матчем збірної України. Фото: скріншот YouTube

Складний сезон для Довбика

У сезоні 2025/2026 українець отримував обмежений ігровий час, що багато в чому пов'язано з травмами, які він отримував одну за одною. У римській пресі зазначають, що тренерський штаб розраховує на інші варіанти в атаці, а керівництво клубу готове розглянути пропозиції щодо трансферу Артема влітку.

Раніше Довбик виступав за іспанську "Жирону", де став одним із найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії та привернув увагу європейських клубів. Його контракт із "Ромою" розрахований на кілька років, однак у разі надходження підходящої пропозиції клуб готовий до переговорів.

У послугах українця зацікавлені команди з Англії та Італії, проте найбільшу активність проявляють представники чемпіонату Іспанії. У нинішньому сезоні Довбик зіграв за "Рому" 17 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
