Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідер Динамо зворушливо підтримав Забарного через проблеми у ПСЖ

Лідер Динамо зворушливо підтримав Забарного через проблеми у ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 17:05
Волошин зробив прогноз про кар'єру Забарного у ПСЖ
Ілля Забарний (ліворуч) та Вільян Пачо на тренуванні. Фото: instagram.com/psg/

Вінгер київського "Динамо" Назар Волошин висловився щодо нинішньої гри центрального оборонця "ПСЖ" Іллі Забарного. Останнім часом французькі медіа публікують матеріали з критикою на адресу українського футболіста, що спричинило активні дискусії серед вболівальників.

Волошин назвав головну сильну рису вихованця "Динамо", які повинні йому допомогти виграти конкуренцію в "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Назара "Футбольному сектору".

Реклама
Читайте також:

Ілля Забарний продовжує проходити період адаптації в новому чемпіонаті та команді. Хавбек "Динамо" Назар Волошин зазначив, що 23-річний захисник отримує ігровий час, проте в його діях інколи помітна обережність, що є типовим для футболіста, який тільки звикає до вимог топ-клубу.

Илья Забарный
Ілля Забарний залишається лідером збірної України. Фото: УНІАН

Адаптація Забарного під тиском

У Франції зазначають, що вихованцю "Динамо" доводиться працювати в умовах високої конкуренції та підвищеної уваги до кожної помилки. Деякі видання вказують на епізоди з позиційними прорахунками та затримками під час виходу з оборони, однак також наголошують на його впевненості у верховій боротьбі та точності довгих передач.

Аналітики французьких медіа фіксують стабільний відсоток виграних єдиноборств та високий обсяг виконаної роботи в обороні. При цьому наголошується, що від захисника чекають більшої агресії у відборах та швидшої реакції при переході з оборони в атаку.

При цьому Волошин не сумнівається, що кар'єра Забарного у Франції складеться успішно. "Динамівець" підтримав партнера по національній команді.

"Він грає так, як може зараз. Можливо, є моменти невпевненості, але це великий клуб, і час потрібен кожному. Він молодий, і в нього все вийде", — заявив Волошин.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх-2026 продовжує розвиватися скандал, у який виявилася втягнута збірна України.

Під час чергової атаки безпілотників на Дніпро зазнали руйнувань спортивний комплекс і діюча арена.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Динамо ПСЖ Ілля Забарний Назарій Волошин
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації