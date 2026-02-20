Волошин зробив прогноз про кар'єру Забарного у ПСЖ

Ілля Забарний (ліворуч) та Вільян Пачо на тренуванні. Фото: instagram.com/psg/

Вінгер київського "Динамо" Назар Волошин висловився щодо нинішньої гри центрального оборонця "ПСЖ" Іллі Забарного. Останнім часом французькі медіа публікують матеріали з критикою на адресу українського футболіста, що спричинило активні дискусії серед вболівальників.

Волошин назвав головну сильну рису вихованця "Динамо", які повинні йому допомогти виграти конкуренцію в "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Назара "Футбольному сектору".

Ілля Забарний продовжує проходити період адаптації в новому чемпіонаті та команді. Хавбек "Динамо" Назар Волошин зазначив, що 23-річний захисник отримує ігровий час, проте в його діях інколи помітна обережність, що є типовим для футболіста, який тільки звикає до вимог топ-клубу.

Адаптація Забарного під тиском

У Франції зазначають, що вихованцю "Динамо" доводиться працювати в умовах високої конкуренції та підвищеної уваги до кожної помилки. Деякі видання вказують на епізоди з позиційними прорахунками та затримками під час виходу з оборони, однак також наголошують на його впевненості у верховій боротьбі та точності довгих передач.

Аналітики французьких медіа фіксують стабільний відсоток виграних єдиноборств та високий обсяг виконаної роботи в обороні. При цьому наголошується, що від захисника чекають більшої агресії у відборах та швидшої реакції при переході з оборони в атаку.

При цьому Волошин не сумнівається, що кар'єра Забарного у Франції складеться успішно. "Динамівець" підтримав партнера по національній команді.

"Він грає так, як може зараз. Можливо, є моменти невпевненості, але це великий клуб, і час потрібен кожному. Він молодий, і в нього все вийде", — заявив Волошин.

