Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Російський обстріл пошкодив відомий український стадіон

Російський обстріл пошкодив відомий український стадіон

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 20:21
Стадіон у Дніпрі отримав серйозні пошкодження від російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу. Фото: скриншот Facebook

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу зазнав пошкоджень стадіон "Монтажник". Руйнування зафіксовані як на самому полі, так і на об'єктах інфраструктури.

Останніми роками арену використовує медіафутбольний клуб "Армат", який і показав наслідки російського удару у Facebook, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Армат" уже декілька років використовує стадіон "Монтажник" у Дніпрі як основну тренувальну базу та місце проведення домашніх матчів. Клуб опублікував у соцмережах відео з наслідками удару. На кадрах видно пошкоджені споруди, розкидані уламки і працівників, які прибирають фрагменти руйнувань із поля.

Стадіон з історією

Представники клубу зазначили, що на "Монтажнику" за роки існування було зіграно безліч зустрічей та здобуто декілька трофеїв. Команда з Дніпра існує з 2018 року, починала з участі в аматорських турнірах формату 8 на 8, а потім перейшла в медіафутбол, ставши одним із помітних проєктів у місті.

У заяві клубу йдеться про те, що незважаючи на пошкодження, команда розраховує на відновлення стадіону та повернення до звичного тренувального процесу. В "Арматі" наголосили, що продовжать роботу та сподіваються знову проводити на цій арені спортивні події для мешканців Дніпра та гостей міста.

Нагадаємо, у складі паралімпійської збірної Росії на Іграх-2026 в Італії будуть спортсмени, які воювали проти України.

Претендент на посаду президента каталонської "Барселони" поділився планами, які пов'язані з аргентинцем Ліонелем Мессі.

спорт футбол Дніпро стадіони війна в Україні медіа-футбол
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації