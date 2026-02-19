Стадіон у Дніпрі отримав серйозні пошкодження від російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу. Фото: скриншот Facebook

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу зазнав пошкоджень стадіон "Монтажник". Руйнування зафіксовані як на самому полі, так і на об'єктах інфраструктури.

Останніми роками арену використовує медіафутбольний клуб "Армат", який і показав наслідки російського удару у Facebook, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Армат" уже декілька років використовує стадіон "Монтажник" у Дніпрі як основну тренувальну базу та місце проведення домашніх матчів. Клуб опублікував у соцмережах відео з наслідками удару. На кадрах видно пошкоджені споруди, розкидані уламки і працівників, які прибирають фрагменти руйнувань із поля.

Стадіон з історією

Представники клубу зазначили, що на "Монтажнику" за роки існування було зіграно безліч зустрічей та здобуто декілька трофеїв. Команда з Дніпра існує з 2018 року, починала з участі в аматорських турнірах формату 8 на 8, а потім перейшла в медіафутбол, ставши одним із помітних проєктів у місті.

У заяві клубу йдеться про те, що незважаючи на пошкодження, команда розраховує на відновлення стадіону та повернення до звичного тренувального процесу. В "Арматі" наголосили, що продовжать роботу та сподіваються знову проводити на цій арені спортивні події для мешканців Дніпра та гостей міста.

