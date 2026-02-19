В Днепре от российского обстрела пострадал важный спортивный объект

Последствия российского обстрела. Фото: скриншот Facebook

В Днепре в результате российского обстрела получил повреждения стадион "Монтажник". Разрушения зафиксированы как на самом поле, так и на объектах инфраструктуры.

В последние годы арену использует медиафутбольный клуб "Армат", который и показал последствия российского удара в Facebook, сообщает портал Новини.LIVE.

"Армат" уже несколько лет использует стадион "Монтажник" в Днепре как основную тренировочную базу и место проведения домашних матчей. Клуб опубликовал в соцсетях видео с последствиями удара. На кадрах видны поврежденные постройки, разбросанные обломки и сотрудники, которые убирают фрагменты разрушений с поля.

Стадион с историей

Представители клуба отметили, что на "Монтажнике" за годы существования было сыграно множество встреч и завоевано несколько трофеев. Команда из Днепра существует с 2018 года, начинала с участия в любительских турнирах формата 8 на 8, а затем перешла в медиафутбол, став одним из заметных проектов в городе.

В заявлении клуба говорится, что несмотря на повреждения, команда рассчитывает на восстановление стадиона и возвращение к привычному тренировочному процессу. В "Армате" подчеркнули, что продолжат работу и надеются снова проводить на этой арене спортивные события для жителей Днепра и гостей города.

