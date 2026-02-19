Видео
Главная Спорт Украинский стадион пострадал от атаки РФ — детали

Украинский стадион пострадал от атаки РФ — детали

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 20:21
В Днепре от российского обстрела пострадал важный спортивный объект
Последствия российского обстрела. Фото: скриншот Facebook

В Днепре в результате российского обстрела получил повреждения стадион "Монтажник". Разрушения зафиксированы как на самом поле, так и на объектах инфраструктуры.

В последние годы арену использует медиафутбольный клуб "Армат", который и показал последствия российского удара в Facebook, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Армат" уже несколько лет использует стадион "Монтажник" в Днепре как основную тренировочную базу и место проведения домашних матчей. Клуб опубликовал в соцсетях видео с последствиями удара. На кадрах видны поврежденные постройки, разбросанные обломки и сотрудники, которые убирают фрагменты разрушений с поля. 

Стадион с историей  

Представители клуба отметили, что на "Монтажнике" за годы существования было сыграно множество встреч и завоевано несколько трофеев. Команда из Днепра существует с 2018 года, начинала с участия в любительских турнирах формата 8 на 8, а затем перешла в медиафутбол, став одним из заметных проектов в городе.

В заявлении клуба говорится, что несмотря на повреждения, команда рассчитывает на восстановление стадиона и возвращение к привычному тренировочному процессу. В "Армате" подчеркнули, что продолжат работу и надеются снова проводить на этой арене спортивные события для жителей Днепра и гостей города. 

Напомним, в составе паралимпийской сборной России на Играх-2026 в Италии будут спортсмены, воевавшие против Украины

Претендент на пост президента каталонской "Барселоны" поделился планами, которые связаны с аргентинцем Лионелем Месси. 

спорт футбол Днепр стадионы война в Украине медиа-футбол
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
