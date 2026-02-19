Видео
Главная Спорт В Барселоне нашли способ вернули Лионеля Месси

В Барселоне нашли способ вернули Лионеля Месси

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 10:56
Месси может вернуться в Барселону после выборов президента
Лионель Месси в составе "Интер Майами". Фото: Reuters/Sebastian Castaneda

В центре Барселоны появился огромный баннер с культовым празднованием Лионеля Месси и надписью о возможной новой встрече. Инициатором акции стал кандидат в президенты клуба Марк Сириа, который ранее открыто говорил о желании вернуть аргентинца в команду.

В футбольном клубе "Барселона" близятся президентские выборы, и Лео Месси станет важной частью избирательной кампании, сообщает портал Новини.LIVE

Жест получился символичным и рассчитанным на эмоции болельщиков. Изображение отсылает к одному из самых узнаваемых моментов эпохи Лионеля Месси в "Барселоне", а сама формулировка на баннере звучит как прозрачный намек на возможный камбэк. 

Лионель Месси
Постер с Месси в Барселоне. Фото: скриншот YouTube

Возвращение Месси как часть стратегии

Марк Сириа делает тему аргентинца одной из центральных в своей предвыборной программе. Он подчеркивает, что будет добиваться финансовой стабилизации клуба и искать пути для громких решений, которые вернут команде статус и харизму прошлых лет. В этом контексте имя аргентинца становится не только спортивным, но и политическим инструментом.

Реалистичность подобного сценария зависит от множества факторов: контрактных условий, финансового фэйр-плей и позиции самого футболиста. Однако уже сейчас ясно, что вопрос возвращения Месси вновь оказался в центре внимания и стал важной частью борьбы за руководство "Барселоной". 

Марк Сириа
Кандидат в президенты "Барселоны" Марк Сириа. Фото: Gisela Jané/Getty Images

Что известно о Сириа

Это каталонский экономист и бизнес-консультант, известный работой в сфере корпоративных финансов и управленческих стратегий. В своей программе он делает акцент на финансовой стабильности клуба, снижении долговой нагрузки и пересмотре трансферной политики. 

Напомним, на Олимпийских играх в Италии произошел курьезный случай, из-за которого претендент на медаль досрочно прекратил соревнования

Украинские спортсмены не могут похвастаться достижениями на Олимпиаде, но им удалось установить несколько важных достижений

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
