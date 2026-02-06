Видео
Месси ждут в Аргентине, он не останется в США — что известно

Месси ждут в Аргентине, он не останется в США — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 11:05
Месси готов вернуться в Аргентину ради красивого окончания карьеры
Лионель Месси в футболе "Интера Майами". Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

Вице-президент "Ньюеллс Олд Бойз" Хуан Мануэль Медина подтвердил, что клуб рассматривает возможность возвращения Лионеля Месси в 2027 году. В Росарио считают этот проект стратегическим и выходящим за рамки интересов одного клуба.

Речь идет не только о спортивной составляющей, но и о развитии инфраструктуры и конкурентной среды, сообщает TN.

В "Ньюеллс" понимают масштаб задачи и подчеркивают, что реализация возможна лишь при создании условий, которые будут соответствовать уровню игрока и ожиданиям болельщиков. Лионель Месси является кумиром местных болельщиков. Аргентинец уже неоднократно заявлял, что хотел бы в последний раз выйти на поле именно на родине. 

Детали возвращения Месси 

Лидер сборной Аргентины тесно связан с клубом из Росарио, за который выступал в детстве до переезда в академию "Барселоны". На взрослом уровне он не представлял "Ньюеллс", однако имя Лионеля давно ассоциируется с клубом, а одна из трибун стадиона названа в его честь. 

Лионель Месси
Лионель Месси работает с мячом. Фото: Reuters/Sebastian Castaneda

Сейчас Месси выступает за "Интер Майами". В октябре 2025 года он продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года, что делает возможное возвращение в Аргентину предметом долгосрочного планирования, а не ближайшей перспективы. 

спорт футбол Лионель Месси Футбол трансферы Интер Майами
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
