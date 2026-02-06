Месси готов вернуться в Аргентину ради красивого окончания карьеры

Лионель Месси в футболе "Интера Майами". Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

Вице-президент "Ньюеллс Олд Бойз" Хуан Мануэль Медина подтвердил, что клуб рассматривает возможность возвращения Лионеля Месси в 2027 году. В Росарио считают этот проект стратегическим и выходящим за рамки интересов одного клуба.

Речь идет не только о спортивной составляющей, но и о развитии инфраструктуры и конкурентной среды, сообщает TN.

Реклама

Читайте также:

В "Ньюеллс" понимают масштаб задачи и подчеркивают, что реализация возможна лишь при создании условий, которые будут соответствовать уровню игрока и ожиданиям болельщиков. Лионель Месси является кумиром местных болельщиков. Аргентинец уже неоднократно заявлял, что хотел бы в последний раз выйти на поле именно на родине.

Детали возвращения Месси

Лидер сборной Аргентины тесно связан с клубом из Росарио, за который выступал в детстве до переезда в академию "Барселоны". На взрослом уровне он не представлял "Ньюеллс", однако имя Лионеля давно ассоциируется с клубом, а одна из трибун стадиона названа в его честь.

Лионель Месси работает с мячом. Фото: Reuters/Sebastian Castaneda

Сейчас Месси выступает за "Интер Майами". В октябре 2025 года он продлил контракт с американским клубом до конца 2028 года, что делает возможное возвращение в Аргентину предметом долгосрочного планирования, а не ближайшей перспективы.

Напомним, уже сегодня пройдет церемония открытия Олимпиады-2026 — где и когда ее можно будет беспатно посмотреть в Украине.

Защитник сборной Украины Илья Забарный сделал романтический сюрприз жене, пара уже опубликовала кадры захватывающего путешествия.