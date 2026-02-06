Мессі готовий повернутися в Аргентину заради красивого закінчення кар'єри

Ліонель Мессі у футболі "Інтера Маямі". Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

Віцепрезидент "Ньюеллс Олд Бойз" Хуан Мануель Медіна підтвердив, що клуб розглядає можливість повернення Ліонеля Мессі у 2027 році. У Росаріо вважають цей проєкт стратегічним і таким, що виходить за рамки інтересів одного клубу.

Йдеться не тільки про спортивну складову, а й про розвиток інфраструктури та конкурентного середовища, повідомляє TN.

У "Ньюеллс" розуміють масштаб завдання і підкреслюють, що реалізація можлива лише при створенні умов, які будуть відповідати рівню гравця та очікуванням уболівальників. Ліонель Мессі є кумиром місцевих уболівальників. Аргентинець уже неодноразово заявляв, що хотів би востаннє вийти на поле саме на батьківщині.

Деталі повернення Мессі

Лідер збірної Аргентини тісно пов'язаний із клубом із Росаріо, за який виступав у дитинстві до переїзду в академію "Барселони". На дорослому рівні він не представляв "Ньюеллс", проте ім'я Ліонеля давно асоціюється з клубом, а одна з трибун стадіону названа на його честь.

Ліонель Мессі працює з м'ячем. Фото: Reuters/Sebastian Castaneda

Зараз Мессі виступає за "Інтер Маямі". У жовтні 2025 року він продовжив контракт з американським клубом до кінця 2028 року, що робить можливе повернення в Аргентину предметом довгострокового планування, а не найближчої перспективи.

