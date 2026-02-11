Бекхэм хочет видеть в Интере и Месси, и Роналду

Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Владелец "Интера" из Майами Дэвид Бекхэм всерьез рассматривает возможность подписания Криштиану Роналду. Руководство клуба из Флориды следит за ситуацией вокруг португальца.

Бекхэм собирается воспользоваться проблемами Криштиану в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на издание Marca.

В последние недели у Криштиану Роналду возникли разногласия с "Аль-Насром". Речь идет не только о спортивных вопросах, но и о подходе к управлению клубом со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Роналду в одной команде с Месси

Португалец уже демонстрировал недовольство положением дел и даже пропускал матчи. В Майами считают, что это может стать окном возможностей для переговоров. Бекхэм, по данным источников, намерен использовать момент, пока напряжение не снято окончательно.

Лионель Месси в США. Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

В составе "Интера" уже выступает Лионель Месси, с которым Роналду долгие годы конкурировал за статус лучшего игрока поколения. Они никогда не играли в одной команде, и сама идея их объединения выглядит исторической. Клуб из Флориды является действующим чемпионом MLS и активно усиливает бренд, привлекая звезд мирового уровня.

Контракт Роналду с "Аль-Насром" ранее продлевался на выгодных условиях, однако в текущем сезоне вокруг клуба неоднократно возникали разговоры о различиях в финансировании по сравнению с конкурентами. В 2023 году португалец перебрался в Саудовскую Аравию после ухода из "Манчестер Юнайтед", быстро став главным лицом проекта.

