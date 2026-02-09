Арбелоа назвал игрока Реала, способного превзойти наследие Роналду

Баннер фанатов "Аль-Насра" с Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Карьера легенды мирового футбола Криштиану Роналду сейчас находится на завершающем этапе. В то же время с португальцем продолжают сравнивать современных звезд.

Очередное сравнение сделал главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа в интервью пресс-службе клуба.

Реклама

Читайте также:

Альваро Арбелоа. Фото: "Реал"

Кто из звезд Реала может превзойти Роналду

По словам Арбелоа, он видит в Килиане Мбаппе потенциал превзойти наследие Роналду в мадридском клубе.

Наставник считает, что сейчас Мбаппе является лучшим футболистом в мире, что тот доказывает стабильной игрой от матча к матчу.

Арбелоа отметил, что рекорды Роналду в Реале в свое время казались недосягаемыми, ведь португалец в течение многих лет задавал уникальные стандарты результативности. В то же время тренер подчеркнул, что Мбаппе имеет все предпосылки, чтобы пройти похожий путь в мадридском клубе.

Наставник отметил, что прямые сравнения пока преждевременны, однако среди современных футболистов именно Мбаппе, по его мнению, обладает наибольшим потенциалом, чтобы приблизиться к показателям Роналду или даже превзойти их.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, забил 38 голов и отдал пять результативных передач. Француз выступает за Реал с 2024 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

Напомним, ранее сообщалось, в каких дисциплинах выступят украинские спортсмены на Олимпиаде-2026 9 февраля.

Легенда сборной России Олег Саленко мог возглавить клуб из УПЛ.