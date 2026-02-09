Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Арбелоа назвал игрока, который может быть лучше Роналду

Арбелоа назвал игрока, который может быть лучше Роналду

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:43
Арбелоа назвал игрока Реала, способного превзойти наследие Роналду
Баннер фанатов "Аль-Насра" с Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Карьера легенды мирового футбола Криштиану Роналду сейчас находится на завершающем этапе. В то же время с португальцем продолжают сравнивать современных звезд.

Очередное сравнение сделал главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа в интервью пресс-службе клуба.

Реклама
Читайте также:
Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа. Фото: "Реал"

Кто из звезд Реала может превзойти Роналду

По словам Арбелоа, он видит в Килиане Мбаппе потенциал превзойти наследие Роналду в мадридском клубе.

Наставник считает, что сейчас Мбаппе является лучшим футболистом в мире, что тот доказывает стабильной игрой от матча к матчу.

Арбелоа отметил, что рекорды Роналду в Реале в свое время казались недосягаемыми, ведь португалец в течение многих лет задавал уникальные стандарты результативности. В то же время тренер подчеркнул, что Мбаппе имеет все предпосылки, чтобы пройти похожий путь в мадридском клубе.

Наставник отметил, что прямые сравнения пока преждевременны, однако среди современных футболистов именно Мбаппе, по его мнению, обладает наибольшим потенциалом, чтобы приблизиться к показателям Роналду или даже превзойти их.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, забил 38 голов и отдал пять результативных передач. Француз выступает за Реал с 2024 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2029 года.

Напомним, ранее сообщалось, в каких дисциплинах выступят украинские спортсмены на Олимпиаде-2026 9 февраля.

Легенда сборной России Олег Саленко мог возглавить клуб из УПЛ.

футбол Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Реал Мадрид Альваро Арбелоа
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации