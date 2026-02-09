Арбелоа назвав гравця Реала, здатного перевершити спадщину Роналду

Баннер фанатів "Аль-Насра" з Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Кар’єра легенди світового футболу Кріштіану Роналду нині перебуває на завершальному етапі. Водночас із португальцем продовжують порівнювати сучасних зірок.

Чергове порівняння зробив головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа в інтерв’ю пресслужбі клубу.

Альваро Арбелоа. Фото: "Реал"

Хто із зірок Реала може перевершити Роналду

За словами Арбелоа, він бачить у Кіліані Мбаппе потенціал перевершити спадщину Роналду в мадридському клубі.

Наставник вважає, що наразі Мбаппе є найкращим футболістом у світі, що той доводить стабільною грою від матчу до матчу.

Арбелоа зазначив, що рекорди Роналду в Реалі свого часу здавалися недосяжними, адже португалець протягом багатьох років задавав унікальні стандарти результативності. Водночас тренер підкреслив, що Мбаппе має всі передумови, аби пройти схожий шлях у мадридському клубі.

Наставник наголосив, що прямі порівняння наразі передчасні, однак серед сучасних футболістів саме Мбаппе, на його думку, володіє найбільшим потенціалом, щоб наблизитися до показників Роналду або навіть перевершити їх.

У поточному сезоні Мбаппе провів 31 матч у всіх турнірах, забив 38 голів і віддав п’ять результативних передач. Француз виступає за Реал з 2024 року, а його контракт із клубом розрахований до 2029 року.

