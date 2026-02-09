Арбелоа назвав гравця Реала, здатного перевершити спадщину Роналду

Арбелоа назвав гравця, який може бути кращим за Роналду
Кар’єра легенди світового футболу Кріштіану Роналду нині перебуває на завершальному етапі. Водночас із португальцем продовжують порівнювати сучасних зірок.
Чергове порівняння зробив головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа в інтерв’ю пресслужбі клубу.
Хто із зірок Реала може перевершити Роналду
За словами Арбелоа, він бачить у Кіліані Мбаппе потенціал перевершити спадщину Роналду в мадридському клубі.
Наставник вважає, що наразі Мбаппе є найкращим футболістом у світі, що той доводить стабільною грою від матчу до матчу.
Арбелоа зазначив, що рекорди Роналду в Реалі свого часу здавалися недосяжними, адже португалець протягом багатьох років задавав унікальні стандарти результативності. Водночас тренер підкреслив, що Мбаппе має всі передумови, аби пройти схожий шлях у мадридському клубі.
Наставник наголосив, що прямі порівняння наразі передчасні, однак серед сучасних футболістів саме Мбаппе, на його думку, володіє найбільшим потенціалом, щоб наблизитися до показників Роналду або навіть перевершити їх.
У поточному сезоні Мбаппе провів 31 матч у всіх турнірах, забив 38 голів і віддав п’ять результативних передач. Француз виступає за Реал з 2024 року, а його контракт із клубом розрахований до 2029 року.
