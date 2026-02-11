Відео
Головна Спорт У Кріштіану Роналду є шанс зіграти в одній команді з Мессі

У Кріштіану Роналду є шанс зіграти в одній команді з Мессі

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:33
Бекхем хоче бачити в Інтері і Мессі, і Роналду
Власник "Інтер Маямі" Девід Бекхем. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Власник "Інтера" з Маямі Девід Бекхем всерйоз розглядає можливість підписання Кріштіану Роналду. Керівництво клубу з Флориди стежить за ситуацією навколо португальця.

Бекхем збирається скористатися проблемами Кріштіану в Саудівській Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на видання Marca.

В останні тижні у Кріштіану Роналду виникли розбіжності з "Аль-Насром". Йдеться не тільки про спортивні питання, а й про підхід до управління клубом з боку Суверенного фонду Саудівської Аравії.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Роналду в одній команді з Мессі

Португалець уже демонстрував невдоволення станом справ і навіть пропускав матчі. У Маямі вважають, що це може стати вікном можливостей для переговорів. Бекхем, за даними джерел, має намір використати момент, поки напругу не знято остаточно.

Лионель Месси
Ліонель Мессі в США. Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

У складі "Інтера" вже виступає Ліонель Мессі, з яким Роналду довгі роки конкурував за статус найкращого гравця покоління. Вони ніколи не грали в одній команді, і сама ідея їхнього об'єднання виглядає історичною. Клуб із Флориди є чинним чемпіоном MLS та активно посилює бренд, залучаючи зірок світового рівня.

Контракт Роналду з "Аль-Насром" раніше продовжували на вигідних умовах, проте в поточному сезоні навколо клубу неодноразово виникали розмови про відмінності у фінансуванні в порівнянні з конкурентами. У 2023 році португалець перебрався до Саудівської Аравії після звільнення з "Манчестер Юнайтед", швидко ставши головним обличчям проєкту.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Девід Бекхем Футбол трансфери Інтер Маямі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
