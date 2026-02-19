Марк Сиріа пообіцяв повернути Ліонеля Мессі до Барселони

Ліонель Мессі у складі "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Sebastian Castaneda

У самому серці Барселони встановили масштабний банер із легендарним святкуванням Ліонеля Мессі та меседжем про ймовірне возз’єднання. Автором цієї ініціативи став кандидат на посаду президента клубу Марк Сиріа, який раніше публічно заявляв про намір повернути аргентинського форварда до складу команди.

У футбольному клубі "Барселона" наближаються президентські вибори, і Лео Мессі стане важливою частиною виборчої кампанії, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Жест вийшов символічним і розрахованим на емоції вболівальників. Зображення відсилає до одного з найбільш впізнаваних моментів епохи Ліонеля Мессі в "Барселоні", а саме формулювання на банері звучить як прозорий натяк на можливий камбек.

Постер із Мессі в Барселоні. Фото: скріншот YouTube

Повернення Мессі як частина стратегії

Марк Сіріа робить тему аргентинця однією з центральних у своїй передвиборчій програмі. Він підкреслює, що домагатиметься фінансової стабілізації клубу і шукатиме шляхи для гучних рішень, які повернуть команді статус та харизму минулих років. У цьому контексті ім'я аргентинця стає не тільки спортивним, а й політичним інструментом.

Реалістичність такого сценарію залежить від безлічі чинників: контрактних умов, фінансового фейр-плей та позиції самого футболіста. Однак уже зараз зрозуміло, що питання повернення Мессі знову опинилося в центрі уваги і стало важливою частиною боротьби за керівництво "Барселоною".

Кандидат у президенти "Барселони" Марк Сіріа. Фото: Gisela Jané/Getty Images

Що відомо про Сіріа

Це каталонський економіст та бізнес-консультант, відомий роботою у сфері корпоративних фінансів та управлінських стратегій. У своїй програмі він робить акцент на фінансовій стабільності клубу, зниженні боргового навантаження та перегляді трансферної політики.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Італії стався курйозний випадок, через який претендент на медаль достроково припинив змагання.

Українські спортсмени не можуть похвалитися досягненнями на Олімпіаді, але їм вдалося встановити декілька важливих досягнень.

Ваша пробна версія Premium закінчилася