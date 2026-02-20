Відео
Динамо провалило спробу знайти заміну Костюку — що відомо

Динамо провалило спробу знайти заміну Костюку — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 12:51
Суркіс намагався повернути до Динамо колишнього гравця команди
Попередній тренерський штаб київського "Динамо". Фото: УНІАН

Колишній півзахисник київського "Динамо" Огнен Вукоєвич відмовився прийняти пропозицію очолити команду U19. Хорвата розглядали як кандидата на заміну Ігорю Костюку, який перейшов у головну команду після змін у тренерському штабі.

Вукоєвич має намір розвивати свою тренерську кар'єру, але не в молодіжній команді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".

В українському клубі розраховували на досвід ексгравця, добре знайомого з системою "Динамо". Однак 42-річний фахівець поки не готовий до повернення в Україну та має намір продовжити роботу на батьківщині, де він задіяний у структурі клубу "Рудеш".

Огнен Вукоевич
Огнен Вукоєвич у "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Повернення Вукоєвича відкладається

Хорват уже мав досвід роботи в Києві після завершення ігрової кар'єри. Він обіймав посаду скаута, а пізніше входив до тренерського штабу першої команди в період співпраці з Мірчею Луческу. Наприкінці 2022 року хорват залишив столичний клуб, а в жовтні 2025 року приєднався до "Рудеша", де відповідає за молодіжний напрямок та скаутинг.

Ігрова кар'єра Вукоєвича в "Динамо" залишила помітний слід. Він провів за киян понад сто матчів, ставав чемпіоном України та вигравав національні кубкові турніри. У складі збірної Хорватії півзахисник виступав на великих міжнародних турнірах, включно з чемпіонатами Європи та світу, а на світовій першості 2018 року входив до заявки команди, яка завоювала срібні медалі.

спорт футбол Динамо УПЛ тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
