Вукоевич отказался возглавить Динамо

Предыдущий тренерский штаб киевского "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Огнен Вукоевич отказался принять предложение возглавить команду U19. Хорват рассматривался как кандидат на замену Игорю Костюку, который перешел в главную команду после изменений в тренерском штабе.

Вукоевич намерен развивать свою тренерскую карьеру, но не в молодежной команде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24".

В украинском клубе рассчитывали на опыт экс-игрока, хорошо знакомого с системой "Динамо". Однако 42-летний специалист пока не готов к возвращению в Украину и намерен продолжить работу на родине, где он задействован в структуре клуба "Рудеш".

Огнен Вукоевич в "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Возвращение Вукоевича откладывается

Хорват уже имел опыт работы в Киеве после завершения игровой карьеры. Он занимал должность скаута, а позже входил в тренерский штаб первой команды в период сотрудничества с Мирчей Луческу. В конце 2022 года хорват покинул столичный клуб, а в октябре 2025 года присоединился к "Рудешу", где отвечает за молодежное направление и скаутинг.

Игровая карьера Вукоевича в "Динамо" оставила заметный след. Он провел за киевлян более ста матчей, становился чемпионом Украины и выигрывал национальные кубковые турниры. В составе сборной Хорватии полузащитник выступал на крупных международных турнирах, включая чемпионаты Европы и мира, а на мировом первенстве 2018 года входил в заявку команды, которая завоевала серебряные медали.

