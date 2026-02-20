Видео
Главная Спорт В Динамо объяснили, что не так с Забарным в ПСЖ

В Динамо объяснили, что не так с Забарным в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 17:05
Волошин честно оценил игру Забарного в ПСЖ
Илья Забарный (слева) и Вильян Пачо на тренировке. Фото: instagram.com/psg/

Вингер киевского "Динамо" Назар Волошин поделился мнением о текущей форме центрального защитника "ПСЖ" Ильи Забарного. В последнее время во французской прессе появились материалы с критическими оценками в адрес украинца, что вызвало обсуждение среди болельщиков.

Волошин назвал главную сильную черту воспитанника "Динамо", которые должны ему помочь выиграть конкуренцию в "ПСЖ", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Назара "Футбольному сектору". 

Читайте также:

Илья Забарный продолжает проходить период адаптации в новом чемпионате и команде. Хавбек "Динамо" Назар Волошин отметил, что 23-летний защитник получает игровое время, однако в его действиях иногда заметна осторожность, что типично для футболиста, который только привыкает к требованиям топ-клуба. 

Илья Забарный
Илья Забарный остается лидером сборной Украины. Фото: УНИАН

Адаптация Забарного под давлением

Во Франции отмечают, что воспитаннику "Динамо" приходится работать в условиях высокой конкуренции и повышенного внимания к каждой ошибке. Некоторые издания указывают на эпизоды с позиционными просчетами и задержками при выходе из обороны, однако также подчеркивают его уверенность в верховой борьбе и точность длинных передач.

Аналитики французских медиа фиксируют стабильный процент выигранных единоборств и высокий объем выполненной работы в обороне. При этом отмечается, что от защитника ждут большей агрессии в отборах и более быстрой реакции при переходе из обороны в атаку.

При этом Волошин не сомневается, что карьера Забарного во Франции сложится успешно. "Динамовец" поддержал партнера по национальной команде.

"Он играет так, как может сейчас. Возможно, есть моменты неуверенности, но это большой клуб, и время нужно каждому. Он молодой, и у него все получится", — заявил Волошин.  

Напомним, на Паралимпийских играх-2026 продолжает развиваться скандал, в который оказалась втянута сборная Украины. 

Во время очередной атаки беспилотников на Днепр подверглись разрушениям спортивный комплекс и действующая арена. 

спорт футбол Динамо ПСЖ Илья Забарный Назарий Волошин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
